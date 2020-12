Samsung Galaxy S21 dumpt in 2021 eigen gadgets - Apparata

Met de komst van de Galaxy S21 dumpt Samsung support voor hun eigen oude gadgets, namelijk de oude Gear wearables.

Samsung is naast koning van de smartphones natuurlijk ook zeer actief in andere tech. Daaronder ook slimme horloges, maar gebruikers die in 2021 overstappen op de Samsung Galaxy S21 zullen daar niets meer aan hebben. Samsung laat met andere woorden binnenkort hun eigen oudere hardware varen. Tijd om te upgraden!

Samsung Galaxy S21 dumpt Galaxy Gear

Gebruikers die zuinig zijn geweest op hun Galaxy Gear slimme horloge, zullen binnenkort toch moeten upgraden als ze overstappen op de Samsung Galaxy S21. Vanaf volgend jaar zijn de Gear, Gear 2, Gear 2 Neo, Gear S en Gear Fit niet meer compatibel met nieuwe Samsung smartphones, waaronder de Galaxy S21.

In een melding aan gebruikers schrijft Samsung:

Het is niet precies duidelijk waarom Samsung de ondersteuning voor oudere Gear wearables annuleert vanaf volgend jaar. Vermoedelijk heeft het wat met de overstap op Android 11 te maken.

Anderzijds wil het Zuid-Koreaanse merk natuurlijk ook graag dat je overstapt op nieuwe hardware. Tot slot kost het ze ook veel extra werk om oudere modellen wearables met nieuwe smartphones te laten communiceren. Al die extra tijd en geld investeren ze vast liever in de aankomende Galaxy Note serie. Oh wacht, die laat het merk ook al achterwegen!

