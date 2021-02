Samsung Galaxy S21 is een draak om te repareren - Apparata

Als er iets kapot gaat aan je Samsung Galaxy S21 dan wensen we je veel succes met repareren. Dat blijkt namelijk een pittige klus.

Moderne apparaten zitten bomvol complexe hardware. Vroeger kon je nog tamelijk eenvoudig kapotte onderdelen vervangen en repareren. Tegenwoordig moet je toch al gauw aankloppen bij een expert voor een reparatie. Voor je het weet sloop je per ongeluk iets.

Bij iFixit halen ze de nieuwste gadgets en apparaten uit elkaar voor de wetenschap. Ze onderzoeken of het makkelijk is om iets te repareren. Vervolgens krijgt het product een score. Dit keer zijn ze met de Samsung Galaxy S21 aan de slag gegaan om te kijken of je deze eenvoudig kunt repareren. Het antwoord laat zich raden.

Want nee, de Samsung Galaxy S21 is helemaal niet eenvoudig te repareren. iFixit concludeert dat de smartphone een reparatie score van 4 uit 10 krijgt. Zelfs de iPhone 12 heeft een betere score! Dat zijn we toch niet gewend van Apple, doorgaans zijn de producten moeilijker te fixen dan van de concurrent.

Zo heb je een idee hoe lastig het is om onderdelen te vervangen met een Galaxy S21. Gewoon naar een telefoondokter als er iets kapot is dus. Het voorkomt je een hoop ellende.