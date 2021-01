Samsung Galaxy S21 is een erg dikke smartphone - Apparata

Hey, dikzak! Ik heb het tegen de nieuwe Samsung Galaxy S21, dat een dikke smartphone gaat worden.

Nog even en dan onthult Samsung de gloednieuwe Galaxy S21 reeks. Over de telefoon is al bijna alles bekend. Inmiddels hebben ook de eerste personen de nieuwe smartphone daadwerkelijk kunnen beethouden. En dat levert interessante informatie op.

Samsung Galaxy S21 Ultra is dik

Want, volgens Mr.Techie is de nieuwe Samsung Galaxy S21 een behoorlijk dikzak. Hij heeft het dan over het topmodel, de Galaxy S21 Ultra. De telefoon zou behoorlijk dikker zijn in vergelijking met de Note 20 Ultra en de iPhone 12 Pro Max. Deze persoon durft zelfs uit te spreken dat de Galaxy S21 Ultra het dikste vlaggenschip is dat hij in jaren heeft vastgehouden.

Mr.Techie heeft niet alleen de Galaxy S21 Ultra in handen. Ook de overige leden van de Galaxy S21 zijn op de gevoelige plaat vastgelegd. Het geeft een goed beeld van hoe groot de verschillen zijn tussen de smartphones.

Het Samsung Galaxy Unpacked event gaat later vandaag officieel van start. Dan zal de Galaxy S21 officieel voorgesteld worden en krijgen we de telefoon eindelijk in volle glorie te zien. Ben jij ook zo nieuwsgierig? (via Android Authority)