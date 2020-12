Samsung Galaxy S21+ lek toont smartphone foto's - Apparata

Geen computerplaatjes, maar het echte werk met deze Samsung Galaxy S21+ lek foto’s. Een stap dichterbij de werkelijkheid.

Mocht je de afgelopen weken onder een steen hebben gelegen. De Samsung Galaxy S21-reeks komt eraan en de onthulling is nog maar enkele weken van ons verwijderd. In de afgelopen periode zijn er ontzettend veel zaken uitgelekt van de Galaxy S21. Nu krijgen we ook een beeld hoe de smartphone er in het echt uitziet. Foto’s van de Samsung Galaxy S21+ zijn gelekt.

Samsung Galaxy S21+ foto’s

De foto’s tonen een Galaxy S21 in de hand van een persoon. Het is altijd goed om dit soort plaatjes met een klein korreltje zout te nemen. Het feit dat de onthulling van de telefoon zo dichtbij is doet ons echter vermoeden dat we hier met het echte werk te maken hebben.

Veel nieuws geeft het niet prijs. We wisten immers al hoe het uiterlijk van de Samsung Galaxy S21 eruit zou komen te zien. Je ziet het platte design, de camera uitsparing aan de voorkant en het nieuwe camera-eiland op de achterkant. Zoals je van Samsung gewend bent zijn de randen lekker dun en heb je veel scherm voor je neus. Sommigen denken zelfs de dunste rand van een smartphone tot nu toe, maar dat zal onderzoek moeten uitwijzen of dit daadwerkelijk zo is.