Samsung Galaxy S21 Plus vs Apple iPhone 12 Pro - Apparata

Met de iPhone 12 Pro weet Apple goed bij te benen met aartsrivaal Samsung Galaxy S21 Plus. Check hier de volledige vergelijking van de twee.

Doorgaans kunnen Apple-toestellen hun specs moeilijk verantwoorden in relatie tot de prijs. Met de iPhone 12 generatie is er daarentegen wat gaande; grote concurrent Samsung zit wat betreft prijs én specs best wel in de buurt van Apple. Maar niet getreurd, Apple delft ook in deze Galaxy S21 Plus vs iPhone 12 Pro vergelijking uiteindelijk het onderspit.

Galaxy S21 Plus vs iPhone 12 Pro

Om te beginnen hebben beide toestellen een mooi OLED-display, waarbij die van Samsung een stuk groter is, terwijl die van Apple scherper is. Op dat gebied ontstaat ook de eerste kloof; de Galaxy S21 Plus heeft een solide 120Hz ververssnelheid, terwijl de iPhone 12 Pro het met 60Hz moet doen. Dat geeft Apple zelf overigens niet prijs, maar alle tests wijzen daarop. Zonde, want met zo’n tof game abonnement wil je toch alles uit je display halen?

Wat betreft camera is het lastig om een winnaar aan te wijzen. Apple geeft de 12 Pro een viertal lenzen van 12MP mee, terwijl Samsung er maar 3 heeft. Die laatste verkiest daarentegen kwaliteit over kwantiteit en topt Apple met een 64MP hoofdcamera. Qua selfie-lenzen hebben beide toestellen genoeg aan 12MP, maar Apple geeft hun toestel wederom een extra lens mee.

Op eigenlijk alle andere gebieden mag Samsung zich de winnaar noemen. De Galaxy S21 Plus heeft meer RAM, een veel grotere batterij en sneller snelladen dan de iPhone 12 Pro. Ook heeft hij een vingerafdrukscanner en een iets lagere prijs.

Dan is er nog één categorie waarin gestreden moet worden, namelijk de processor. Zoals ook uit onze S21 Ultra vs Pro Max vergelijking bleek, kan Apple op dit gebied mogelijk winnen. De Snapdragon 888 van Samsung kan namelijk niet op tegen Apple’s eigen Bionic A14. In Europa krijgt de S21-serie daarbij zelfs de nog slechtere Exynos-variant.

Kortom, de twee zitten behoorlijk dicht bij elkaar en winnen in verschillende categorieën om verschillende redenen. Het is dus lastig om een definitieve winnaar aan te wijzen. Beoordeel zelf wie de beste papieren heeft in de volledige vergelijking hieronder. Specs aangeduid met een sterretje (*) zijn niet officieel, maar blijken uit tests van derden.