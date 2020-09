Zo wordt de Samsung Galaxy S21 sneller dan de iPhone 12 - Apparata

Samsung gaat de Samsung Galaxy S21 verbeteren op een onverwacht punt.

Nu Samsung de releases voor de vlaggenschepen S20 en Note 20 voor dit jaar achter de rug heeft kan zij zich al focussen op de Samsung Galaxy S21, die in voorjaar 2021 verwacht wordt. Natuurlijk wil zij dan de komende iPhone 12 overtreffen. De plannen die Samsung daarvoor aankondigt zijn opvallend.

RAM-geheugen Samsung Galaxy S21 sterk verbeterd

De manier waarop men de iPhone 12 wil verslaan is opmerkelijk. Samsung kondigde namelijk aan dat zij het productieproces van haar RAM-geheugen heeft veranderd. Resultaat is de nieuwe 10-nanometer 16GB LPDDR5 RAM chip.

Samsung belooft dat dit nieuwe werkgeheugen ervoor zorgt dat de Samsung Galaxy S21 zo’n 16% sneller wordt dan de huidige S20. Om je een idee te geven, met het nieuwe RAM-geheugen zou men 50 GB data in 1 seconde kunnen transfereren.

Een ander voordeel is dat de nieuwe geheugenchips zo’n 30% dunner zijn. Waar we eerder wel eens zagen dat Samsung de primeur van een nieuwe vinding aan een ander laat is dat deze keer niet het geval. Samsung stelt de chips namelijk pas beschikbaar aan anderen na lancering van de Samsung Galaxy S21.

Is dit concurrentie voor de iPhone 12?

Nu is een sneller werkgeheugen niet altijd merkbaar in het gebruik, maar Samsung claimt dat het in dit geval anders ligt. Als we dan zien dat de iPhone 12-serie naar verwachting met 4GB of 6 GB werkgeheugen zal komen moet het verschil, in ieder geval op papier, duidelijk merkbaar zijn. Sterker nog, om te kunnen concurreren moet men de iPhone 12 mét nieuwe processor voor kunnen blijven.

Er is overigens nog een reden waarom Samsung er niet onderuit kan om het betere werkgeheugen wel degelijk merkbaar te maken voor haar klanten.

Compenseert Samsung zo de chip van de nieuwe smartphone?

Er gaat namelijk al langer het gerucht dat Samsung voor de Galaxy S21 niet voor de nieuwste generatie processoren zal kiezen. Als de nieuwe RAM-chip de smartphone alsnog veel sneller kan maken en beter kan laten presteren is dit gerucht wellicht een stuk logischer. Resultaat is dan een goedkopere smartphone (want niet de nieuwste chip), die een mooiere vorm heeft (want dunnere RAM-chip) en toch optimaal presteert. Toch blijft de strategie van Samsung risicovol en zijn wij benieuwd hoe dit uitpakt.

Bron + foto: Samsung