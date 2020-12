Samsung Galaxy S21: releasedatum en specs bevestigd - Apparata

Officiële Samsung store bevestigt details en releasedatum Samsung Galaxy S21.

Bij de release van een nieuw vlaggenschip verwacht je natuurlijk een communicatiestrategie vanuit het hoofdkantoor. Dat blijkt bij de Samsung Galaxy S21 niet goed te zijn geregeld. De leiding van de grootste officiële Samsung store in India, het Samsung Opera House in Bengaluru, gaf een interview aan Androidauthority. In dit interview bevestigden zij specificaties en de releasedatum van de Samsung Galaxy S21. Dat is dus smullen met een slag om de arm. Wij zetten de bevestigingen op een rij.

Samsung Galaxy S21 uiterlijk

We kunnen 3 types verwachten. De Samsung Galaxy S21, die in de kleuren grijs, roze, paars en wit zal verschijnen. Verder komt de S21 Plus in roze, paars, zilver en zwart op de markt en tot slot kunnen we de S21 Ultra verwachten in zwart en zilver.

Technische details gelekt

Daarnaast gaf men een aantal technische specificaties vrij. De S21 Ultra zal voorzien worden van 4 camera’s. Naast de 108MP hoofdcamera krijgt men 2 10 MP camera’s. Een van deze twee camera’s is een telelens met capaciteit tot 10x optische zoom. De vierde camera werd niet bevestigd, maar op basis van eerdere geruchten verwacht men daar een 12 MP sensor. Tot slot verwacht men dat het toestel geschikt zal zijn voor laser autofocus.

Qua processor komt er een verrassing. Exynos blijkt namelijk een nieuwe chip te ontwikkelen, de Exynos 2100. Deze komt als processor in de nieuwe toestellen in plaats van de Snapdragon 888 chip. Het is nog niet bekend of deze chipsset ook in Europa gebruikt zal worden. Dit temeer omdat gebruikers geen fan zijn van de Exynos-chips.

Launch en releasedatum Samsung Galaxy S21

Tot slot bevestigde men het gerucht dat de wereldwijde lancering van de Samsung Galaxy S21 serie plaats zal vinden op donderdag 14 januari. De shop heeft de voorverkoop inmiddels gestart en men bevestigt dat de officiële verkoop in India vanaf 29 januari begint. Dit kan in andere landen uiteraard anders zijn, dus we zullen om echt zeker te zijn moeten wachten op de bevestiging vanaf het hoofdkwartier van Samsung, maar voor nu zijn er al weer wat interessante tipjes van de sluier opgericht. In het interview, dat je hier kunt lezen, heeft men geen details over prijzen gegeven.

Overigens lekten er al eerder teasers uit. Deze kun je hier bekijken.