Samsung Galaxy S21 serie prijzen gelekt (leuke verrassing) - Apparata

De prijzen van de Samsung Galaxy S21 serie liggen op straat en daar zitten enkele leuke verrassingen bij.

De aankomende Samsung Galaxy S21 moet nog worden aangekondigd, maar we weten al praktisch alles. Zo krijgt de serie naar verluidt geen oplader mee en liggen alle specs al op straat. Er is zelfs al een onofficiële review uit! Nu rest er nog één stukje informatie over de Samsung Galaxy S21 en diens grote broers die we nog niet weten, namelijk de prijzen. Laat ook dat ondertussen gelekt zijn.

Samsung Galaxy S21 prijzen

WinFuture lekt de aankomende prijzen van de Galaxy S21. Het gaat om alle prijzen van alle toestellen in de serie, inclusief ‘sub’ uitvoeringen van verschillende hoeveelheden opslagruimte. Alle varianten ondersteunen voor het eerst in de Galaxy S-serie standaard 5G.

Het instapmodel kost aankomende januari naar verluidt ‘slechts’ €849, wat ongeveer €50 goedkoper is dan bij de Galaxy S20. Ook de Galaxy S21 Plus krijgt een kleine prijsverlaging van €50 naar €1049. De Samsung Galaxy S21 Ultra reeks gaat er wat betreft prijs niet op vooruit of achteruit. Alleen de allerduurste variant kost drie tientjes minder.

Check alle Galaxy S21 prijzen hieronder op een rijtje:

Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21 Plus Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB €849 €1049 €1349 256GB €899 €1099 €1399 512GB - - €1529

Kortom, ook de Galaxy S21 gaat een behoorlijk smak geld kosten, ongeacht welke versie je krijgt. Gelukkig gaan er bij de meeste modellen een paar tientjes vanaf. Aan de andere kant, als je van de volledige snellaad-capaciteiten van de nieuwe smartphones wilt genieten, moet je die extra tientjes weer investeren in een bijpassende brick.

Naar verwachting kondigt Samsung de Galaxy S21-serie 14 januari aanstaande aan. De toestellen zouden later die maand al in de winkel liggen.