Samsung Galaxy S21 specs liggen op straat, dit zijn ze! - Apparata

De specs van de nieuwe Samsung Galaxy S21 zijn vroegtijdig uitgelekt. Dit kun je verwachten van de smartphone.

Als er één bedrijf slecht is in het geheim houden van specificaties, dan is het Samsung wel. Jaar na jaar lekt geheime informatie omtrent hun nieuwe smartphones vroegtijdig uit. Ook dit keer is het weer zover met de nieuwe Samsung Galaxy S21 die begin volgend jaar op de markt verschijnt.

De specs van de Samsung Galaxy S21 liggen op straat. Android Police heeft de specs in handen gekregen op basis van bronnen. En zo weten we al maanden van tevoren wat we kunnen verwachten van het nieuwe vlaggenschip van Samsung.

De nieuwe Samsung Galaxy S21 komt als serie op de markt, met een Ultra als topmodel. Qua schermen begint het bij een 6.2-inch Galaxy S21 tot een 6.7-inch Galaxy S21+. Onder de kap komt een Qualcomm Snapdragon 875 of een Exynos 2100. De exacte chipset is afhankelijk in welke regio de telefoon gelanceerd wordt.

Verdere Samsung Galaxy S21 specs zijn een camera setup bestaande uit een 12 MP + 64 MP + 12 MP constructie. Het Ultra model krijgt een nog betere 108 MP camera. Ook gaat het gerucht dat je een S-pen krijgt met de Galaxy S21. Voorheen was dit alleen voorbestemd aan de Note-modellen van Samsung.

De verwachting is dat de nieuwe Samsung Galaxy S21 begin volgend jaar verschijnt. Mogelijk al in januari of februari.