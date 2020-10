Samsung Galaxy S21 Ultra krijgt tegenvallende specs (gelekt) - Apparata

De specs van de Samsung Galaxy S21 Ultra liggen op straat, maar die vallen een beetje tegen. S20 Ultra met nieuw jasje, iemand?

Met de Samsung Galaxy S21 (of S30) in het vooruitzicht, zou je zeggen dat ze in de smartphone-industrie weer een flinke sprong gaan maken. Volgens lekker Ishan Agarwal (via 91Mobiles) valt dat daarentegen heel erg tegen. De dikste Galaxy S21, de Ultra, gaat er namelijk nauwelijks op vooruit! Dit komt overeen met wat IceUniverse eerder al zei.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Je zou denken dat de Samsung Galaxy S21 Ultra monsterlijke specs meekrijgt. Verschillende lekken suggereren daarentegen het tegenovergestelde; er verandert niet zoveel ten opzichte van de Galaxy S20 Ultra.

Zo gaat het scherm van de Galaxy S21 Ultra er volgens de lekkers met 0.2-inch op achteruit. Het aankomende toestel krijgt dezelfde processor als zijn voorganger, een net zo grote batterij en praktisch dezelfde camera-setup. Niet dat dat laatste punt een grote schande is; heel veel beter dan 108MP ga je überhaupt niet echt tegenkomen. Het instapmodel van de Galaxy S21 Ultra krijgt – net als die van de S20 Ultra – 12GB RAM en 128GB opslagruimte.

Kortom, eigenlijk is de Samsung Galaxy S21 Ultra een Galaxy S20 Ultra met een nieuw jasje (renders).

Prijs

Als we dan een pluspunt (of ultrapunt in dit geval?) moeten benoemen, zou het de prijs zijn. Volgens de lekkers kost de Galaxy S21 Ultra Rs. 92.999, wat omgerekend zo’n €1065 is. Met die prijs zit hij een goede €200 onder de releaseprijs van de S20 Ultra. Als we dus alle vergelijkbare specs voor een lagere prijs kunnen krijgen, valt het gebrek aan innovatie misschien te verantwoorden. En dan vergeten we voor het gemak even dat de S20 ondertussen voor nog minder te verkrijgen valt.