Schokkend: video eerste renders Samsung Galaxy S21 & S21 Ultra - Apparata

De Samsung Galaxy S21 en S21 Ultra lijken in niets op de S20-lijn en komen vroeger dan normaal. Daar worden analisten niet blij van.

De eerste renders van de Samsung Galaxy S21 en Samsung Galaxy S21 Ultra liggen op straat en dat is even schrikken wennen. Als de renders kloppen zien we voor het eerst weer een verschil tussen rechte en ronde hoeken. Ook lijkt de S-Pen verdwenen. Wij zetten de verschillen op een rij.

De Samsung Galaxy S21

De bekende insiders van Onleaks hebben de hand weten te leggen op de eerste renders van de Samsung Galaxy S21. In dit filmpje zie je het toestel in 360-graden beeld.

Klaarblijkelijk zaten de heren van OnLeaks bij een bron met veel interessante details, want ook de Ultra werd gelekt met een render-video.

Samsung Galaxy S21 renders ook gelekt

De Ultra-versie van het vlaggenschip van Samsung is ook door de designers onder handen genomen. In de onderstaande video kun je de renders vanuit alle hoeken bekijken.

Volgende generatie vlaggenschepen komen eerder, maar kritisch ontvangen

Het uiterlijk roept een hoop discussie op. Zo zijn fans kritisch over de camerapositie bij de Samsung Galaxy S21 Ultra. Zoals je ziet is deze nogal groot en loop deze ook door in de lijst van het scherm. Nu is dat een kwestie van smaak en over smaak valt niet te twisten. Een andere bekende insider, Ice universe meldt echter dat de S21 óf S30 (inderdaad, ook het naamspelletje is weer losgebarsten) een smartphone wordt om snel te vergeten. Anders dan een verbeterde processor zou er weinig reden zijn om de S20 te passeren.

If you are a smart Samsung fans, please buy the S20 series as soon as possible, don't wait for the S21 series. Except for the processor, the S21 is not as good as the S20 overall — Ice universe (@UniverseIce) October 17, 2020

Het feit dat er in de renders geen S-Pen voorzien is helpt bij die discussie niet. Overigens zijn er volgens andere geruchten juist wel verbeteringen te verwachten als het gaat om de batterij en laadsnelheid. Welke geruchten kloppen weten we sneller dan in andere jaren. Van meerdere kanten klinkt namelijk het geluid dat de nieuwe vlaggenschepen al in januari de winkelschappen in varen.

Bron: @OnLeaks, via Slashgear

Afbeelding: Samsung Galaxy S20 ter vergelijk.