Samsung Galaxy S21 Ultra S-Pen kost je extra (gelekt) - Apparata

De Samsung Galaxy S21 Ultra krijgt ondersteuning van de S-Pen, maar dat kost je wel extra knaken, plus een speciaal opberghoesje!

In eerste instantie gingen de geruchten dat Samsung de Galaxy Note-serie zou opdoeken. Dat is ondertussen ontkracht. Toch is er een beetje kruisbestuiving tussen S-serie en de Note-toestellen. Tenminste, als we recente lekken mogen geloven. De Galaxy S21 Ultra krijgt namelijk ondersteuning voor de S-Pen. Maar dat kost je wel extra knaken.

Samsung Galaxy S21 Ultra S-Pen

Insiders vertellen tegen WinFuture dat de Galaxy S21 Ultra ondersteuning voor de S-Pen krijgt. Tot dusver was het niet mogelijk om Samsung’s stylus op S-smartphones te gebruiken. Daarvoor is namelijk een speciaal laagje onder het scherm nodig om de input van de pen te registreren.

Dat komt dus naar de Galaxy S21 Ultra, al moet je de S-Pen wel apart aanschaffen. Dat is op zich niet zo’n grote verrassing, gezien het een extra is voor een toch al peperdure smartphone. Maar het toestel heeft niet eens fysiek plek om de S-Pen op te bergen.

Opberghoesje

Vooralsnog hebben alle Note-smartphones van Samsung een speciaal daarvoor ontworpen port in de behuizing waar je de S-Pen kunt opbergen. Die is niet aanwezig in de Galaxy S21 Ultra.

Dus moet je de S-Pen straks als accessoires voor de Samsung Galaxy S21 Ultra zien. Opbergen kan uiteraard in je broekzak of tas, maar dat zou misschien een beetje zonde zijn. Daarom verkoop Samsung volgens dezelfde bron speciale hoesjes met een opberggleuf voor de S-Pen. Het zou gaan om bundels met de S-Pen en ofwel de Silicone Cover of de Smart Clear View Cover.