Camera's Samsung Galaxy S21 Ultra gaan op de schop - Apparata

Samsung is hard aan het werk om de Samsung Galaxy S21-serie klaar te maken voor de vroege launch volgend jaar. Inmiddels zijn er weer nieuwe lekken die een beeld geven van wat we van de, in dit geval Samsung Galaxy 21 Ultra, kunnen verwachten. Wij zetten de laatste info op een rij.

Samsung Galaxy S21 Ultra krijgt nieuwe camerasensor

Als we de cameravoering voor de Samsung Galaxy S21 Ultra vergelijken met de huidige Ultra, valt als eerste op dat er volgens info iets gaat verdwijnen. De ToF (Time of Flight) sensor gaat namelijk het veld ruimen. Ook aan de 108 MP hoofdcamera en 40 MP selfiecamera verandert niets. De grote verandering zit hem in de ISOCELL HM2 sensor. Deze wordt vervangen door de nog onaangekondigde ISOCELL HM 3 sensor.

Deze sensor is beter geschikt voor de nieuwe ISOCELL 2.0 technologie die ook op de Samsung Galaxy S21 Ultra te vinden zal zijn. Door deze combinatie komt er een scherpere lichtgevoeligheid en betere kleurgetrouwheid. Hierdoor worden de kleuren die je met de camera vastlegt nog natuurlijker en gedetailleerder.

Aan de al eerder gepubliceerde foto’s van de case krijgen we al een voorproefje van hoe de camera’s aan de achterkant eruit gaan zien. Overigens zijn ook deze gelekt, dus een slag om de arm is op zijn plaats.

The Samsung Galaxy S21 Ultra protective case has been manufactured. pic.twitter.com/FCPLGLFLiu — Ice universe (@UniverseIce) November 5, 2020

Nog meer veranderingen voor Samsung Galaxy S21 Ultra

Naast deze verandering gaat men ook de kwaliteit van het beeldscherm verbeteren. De huidige Ultra biedt namelijk de mogelijkheid om beeldverversing met 120 Hz toe te passen óf 2K resolutie te gebruiken. De komende opvolger biedt de mogelijkheid om deze technieken tegelijk te gebruiken. Hierdoor zal het beeld op het display beduidend beter zijn.

Ook wordt het design van de komende Ultra anders dan dat van de S21 en S21+. Deze zullen namelijk voorzien zijn van zogenoemde ‘blade’ lijsten en display, terwijl men voor de Ultra een gebogen paneel heeft ontwikkeld.

Wordt het nieuwe vlaggenschip een verbetering?

Het is overigens nog de vraag of de nieuwe Ultra een grote verbetering wordt. De specs lijken namelijk in het algemeen nogal tegen te vallen. Nu de nieuwe vlaggenschepen eerder dan gebruikelijk op de markt komen lijken de lekken tamelijk definitief en is de ruimte voor verbetering beperkt. Het wordt dus afwachten.

Bron: Twitter, Ice universe

Afbeelding: Samsung Galaxy S21 Ultra renders