Samsung Galaxy S21 Ultra vs Apple iPhone 12 Pro Max - Apparata

In deze clash van premium vlaggenschepen neemt de Samsung Galaxy S21 Ultra het op tegen Apple’s iPhone 12 Pro Max.

Met de gloednieuwe Galaxy S21 Ultra lanceert Samsung hun gloednieuwe, peperdure premium smartphone. Die staat wat betreft prijs uitzonderlijk dicht bij de iPhone 12 Pro Max van Apple. Maar hoe verhouden de specs zich tot elkaar? Het zal je nauwelijks verrassen, maar de iPhone 12 heeft wederom geen schijn van kans.

Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max

De Samsung Galaxy S21 Ultra en Apple’s iPhone 12 Pro Max schelen wat betreft prijs nauwelijks van elkaar. Onder de motorkap zijn het daarentegen twee sterk uiteenlopende smartphones.

Hoewel de twee op 0.1-inch na dezelfde grootte display hebben, biedt Samsung een hogere resolutie, meer pixels per inch en (hoewel niet officieel bevestigd) twee keer zo snelle ververssnelheid en touch sampling.

De Galaxy S21 Ultra heeft tenminste dubbel zoveel RAM, een absurde 108MP camera, een meer dan drie keer zoveel megapixel tellende selfiecamera, een aanzienlijk grotere batterij, sneller opladen en een in-display vingerafdrukscanner. Als kers op de taart werkt een S-Pen tot slot op de S21 Ultra, terwijl Apple geen Pencil-ondersteuning biedt voor hun iPhones.

Daarmee is nog niet alles gezegd…

We zien het wel vaker in dit soort vergelijkingen; Apple levert voor dezelfde prijs op papier altijd een ondermaatse smartphone. Op papier, want in de praktijk weet het bedrijf uit Cupertino meestal heel veel uit relatief weinig te persen.

Die kar wordt voornamelijk getrokken door de gloednieuwe Apple Bionic A14 processor. Deze is aanzienlijk sneller en krachtiger dan de nieuwste Snapdragon 888, zo blijkt uit een vergelijking. En in Europa krijgen we de doorgaans nog slechter presterende Exynos-equivalent in Samsung toestellen.

Kortom, ondanks alle betere specs, is de drijfveer van de S21 Ultra niet opgewassen tegen de iPhone 12 Pro Max. De vraag blijft daarentegen hoe dat in de praktijk tot uiting komt. Hoe dan ook, hieronder check je alle belangrijke specs van de twee toestellen naast elkaar: