Foto via Samsung

In deze peperdure flagship beatdown vergelijken we de Samsung Galaxy S21 Ultra met de Apple iPhone 13 Pro Max.

Begin dit jaar bracht Samsung de peperdure Galaxy S21 Ultra uit. Apple volgde driekwart jaar later met de evenzo duire iPhone 13 Pro Max. In onze vergelijking van de iPhone 13 met de iPhone 12 moesten we al concluderen dat upgraden onzin is. Maar hoe zit het als je twijfelt tussen de meest geavanceerde iPhone en de meest luxe Galaxy? Het antwoord ligt voor de hand: tenzij je per se Apple wilt, zijn er weinig redenen om voor een iPhone te gaan.

Samsung Galaxy S21 Ultra vs Apple iPhone 13 Pro Max

Laten we aftrappen met de overeenkomsten. De Samsung Galaxy S21 Ultra en de iPhone 13 Pro Max zijn allebei peperduur; rond de €1200,- bij release. Ondertussen is de Galaxy S21-serie al ietsje ouder en kun je het toestel voor wat minder krijgen. Desalniettemin zitten ze allebei in het peperdure segment van opperste luxe. Daarvoor krijg je in beide gevallen een gigantisch OLED-scherm met 120Hz refresh rate.

Dat is daarentegen alweer waar de overeenkomsten ophouden. Het scherm van de Galaxy S21 Ultra is aanzienlijk scherper, Samsung levert tenminste twee keer zoveel RAM, de hoofdcamera heeft maar liefst 9 keer zo’n hoge resolutie en de selfiecamera grofweg 3 keer. Verder is de batterij van de Galaxy S21 Ultra iets groter en laadt hij met 25% procent meer vermogen op. Je krijgt zelfs een ultrasonische in-display vingerafdrukscanner bij je Samsung-smartphone!

Kortom, objectief gezien wint de iPhone Pro Max het op letterlijk geen enkel gebied van Samsung Galaxy S21 Ultra. Je zou kunnen beargumenteren dat Apple een sterkere processor heeft gemaakt, meer uit de hoeveelheid RAM haalt of zuiniger met de batterij om gaat. Maar dat soort beweringen nemen niet weg dat de S21 Ultra op papier onherkenbaar gehakt van de iPhone 13 Pro Max maakt. Vandaar de lastercampagnes van Samsung…