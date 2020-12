Live vergelijking: Samsung Galaxy S21 vs iPhone 12 Pro - Apparata

YouTuber scoort Samsung Galaxy S21 en doet cameratest. Dit moet je zien.

Dit is de Samsung Galaxy S21

Deze ontdekking moest natuurlijk gedeeld worden, dus in dit filmpje zie je het nieuwe vlaggenschip vaan Samsung.

Het valt duidelijk op dat het platte display erg groot lijkt. Dit komt door de smalle bezels die gebruikt zijn. Ook zien we dat de selfiecamera verwerkt is in een zogenaamde ‘punch hole’.

Cameratest Samsung Galaxy S21 vs. iPhone 12 Pro

Nu de YouTube vlogger toch bezig was besloot hij direct een cameratest te doen tussen de iPhone 12 Pro en zijn concept Galaxy S21. Het voordeel is dat hier de achterkant van het display van concept S21 beter te bekijken is. YouTube is YouTube, dus een video (die overigens volgens deskundigen niet overloopt van kwaliteit) van de test mocht niet ontbreken. Ook dit filmpje delen we graag:

We zien een foto van een parkje met grind. Nu is een test met één foto wellicht wat weinig om conclusies te trekken, maar op basis van deze foto zien we dat de camera van de iPhone 12 Pro het grind scherper en in meer natuurlijke kleuren vastlegt. Aan de andere kant lijkt de foto van de S21 levendiger.

Ook bij het vastleggen van het zand en de speeltoestellen zien we dat de iPhone 12 Pro de zaken scherper en natuurlijker vastlegt, maar dat de uitstraling van de foto minder levendig is dan die van de Samsung Galaxy S21.

Wat zegt deze test?

Uiteraard is deze test omgeven met vele slagen om de arm. Zo is de Samsung Galaxy S21 een prototype en dus kan er nog van alles veranderen. Als dat zo is horen we dat vast snel genoeg. Hoewel het nieuwe vlaggenschip op 14 januari verwacht wordt lekt er namelijk voortdurend informatie. Met dit voorproefje hebben we in ieder geval alvast een kijkje in de keuken.

Bron: The Verge