Samsung Galaxy S22 Bora Purple is helemaal nieuw

De kleur Bora Purple dan, want de Samsung Galaxy S22 kende je natuurlijk al.

Bij Samsung vonden ze het een goed idee om de Galaxy S22 weer eens onder de aandacht te brengen. En hoe doe je dat het beste? Aan de hand van een nieuw kleurtje natuurlijk!

Samsung introduceert Bora Purple op de Galaxy S22. Een opvallende nieuwe tint voor het vlaggenschip van het Zuid-Koreaanse merk. Samsung zegt in een persbericht dat paars een erg geliefde kleur is vanwege de specifieke uitstraling. De combinatie van blauw en rood brengt een prachtig kleureneffect teweeg.

Bora Purple op de Samsung Galaxy S22 is misschien een nieuwe kleur voor dit toestel. Echter speelt paars al jaren een belangrijke rol in het kleurenpallet van Samsung producten. Denk aan de Orchid Gray Samsung Galaxy S8, de Lilac Purple Galaxy S9, de Violet S22-series en de Lavender Z Flip 3. Stuk voor stuk smartphones van Samsung met paars in de hoofdrol.

​De nieuwe kleur op de Samsung Galaxy S22 is vanaf 10 augustus verkrijgbaar. Voor de Nederlandse markt kun je Bora Purple alleen krijgen in combinatie met de 125GB-uitvoering. Het prijskaartje ligt op 849 euro.

Is paars niet zo belangrijk voor je, maar heb je wel een oogje op de Galaxy S22. Besef dan dat de smartphone in een andere kleur voor vaak een goede korting inmiddels verkrijgbaar is.