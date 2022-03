Samsung Galaxy S22 kopen in Rusland? Pech gehad

Rusland komt steeds meer in isolatie, het is ook niet meer mogelijk om een product als de Samsung Galaxy S22 te kopen.

Steeds meer bedrijven breken banden met Rusland. Dat niet alleen, bedrijven trekken ook hun producten uit de schappen. Microsoft bijvoorbeeld, maar ook Apple en recent Samsung. Het Zuid-Koreaanse techbedrijf stopt per direct met het verschepen van producten naar Rusland. Een pijnlijke beslissing, zakelijk gezien. Want de lancering van de nieuwe Samsung Galaxy S22 zit er net op en ook in Rusland is natuurlijk interesse voor deze smartphone.

Alle producten van Samsung worden niet meer verkocht in Rusland. Een ingrijpende beslissing. Het techbedrijf maakt natuurlijk veel meer dan alleen telefoons. Denk aan koelkasten, chips, televisies en tal van andere elektronische apparaten. Hoewel Rusland voor veel westerse techbedrijven geen enorm marktaandeel heeft gaan de bedrijven dit wel voelen in de portemonnee. Tegelijkertijd is het een oproep aan het land om te stoppen met de oorlog in Oekraïne. Het morele gevoel weegt hier zwaarder dan het geld.

Langzaam maar zeker komt Rusland in isolatie terecht. Gecensureerd nieuws, social media dat afgeknepen wordt en minder toegang tot (westerse) producten. Doelstelling van veel regeringen is het land een soort paria maken. Met zo’n zwaar economisch verval probeert men de aanvallen van Rusland in Oekraïne te stoppen. (via Bloomberg)