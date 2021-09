Samsung Galaxy S22 krijgt een flink kleinere batterij

De nieuwe Samsung Galaxy S22 gaat kleiner, in elk geval qua batterij. De accucapaciteit is flink minder in vergelijking met de Galaxy S21.

Het duurt nog wel even voordat de Samsung Galaxy S22 op het toneel verschijnt. Vermoedelijk is dat in het begin van 2022. Maar er valt nu al nieuws te melden over het nieuwe vlaggenschip van Samsung. Volgens Galaxyclub levert het toestel namelijk in op batterijcapaciteit.

Samsung Galaxy S22 batterij

Heeft de Galaxy S21 nog een accu met een capaciteit van 3880mAh, de S22 moet het doen met 3590mAh. Dat is flinke vermindering. Een kleinere batterij betekent niet automatisch een mindere batterijduur. Het is natuurlijk slechte reclame voor jezelf als telefoonfabrikant om dat nieuws naar buiten te brengen. Daarom zal Samsung er alles aan doen om de kleinere batterij te optimaliseren. Dat moet grotendeels op conto van de software en de processor komen.

Het voordeel van een kleinere batterij is dat er meer ruimte is in de behuizing voor andere hardware. Ook kan de smartphone er minder zwaar van woorden. Want niemand maak je blij met een bakbeest van een toestel.

Jaren geleden kwam Samsung nog slecht in het nieuws in verband met batterijproblemen. De accu van de Galaxy Note 7 kon in de fik vliegen, dat issue heeft Samsung nog lang achtervolgd.