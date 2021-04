Samsung Galaxy S22 laat 'nutteloze' camera-lens achterwege? - Apparata

Samsung Galaxy S21 Ultra camera-eiland

Insiders vertellen dat de Samsung Galaxy S22-serie wederom de ‘nutteloze’ ToF-sensor achterwege laat, al is niet iedereen het daarmee eens.

De Samsung Galaxy S22-serie laat mogelijk de potentieel nutteloze camera-lens, de ToF-sensor, achterwege. Volgens ET News heeft de toevoeging van de diepte-technologie niet zoveel nut, aangezien andere lenzen dergelijke taken op zich kunnen nemen. Het schrappen van de time of flight-sensor zou ook bij klanten getest zijn. Daar was de reactie wat minder eenduidig.

Samsung Galaxy S22 zonder ToF?

Samsung introduceerde een ToF-camera jaren geleden, maar deze was al afwezig bij de Note 20- en S21-serie. Naar verluidt ziet Samsung het nut van de sensor ook voor de S22-serie niet in. Het merk overwoog wel weer om een dergelijke camera te adopteren, maar zag daarvan af omdat de consument een camera-systeem zonder ToF-sensor ‘niet heel slecht’ vond. Dat klinkt niet heel erg positief, maar wellicht is de vertaling van ET New van Koreaans naar Engels hier de schuldige.

Hoe dan ook, ook enkele recensenten waren het met de twijfelachtige conclusie eens. De Galaxy S21 Ultra zou niet altijd even soepele portretfoto’s maken. Het diepte-effect wordt hierbij mede gecreëerd door een toegewijde diepte-sensor of eventueel een andere camera. Sterker nog, de S21-camera in het algemeen blijkt hier en daar wat steekjes te laten vallen.

Afgezien van de hardware, kan de camera-applicatie zelf natuurlijk ook een hoop doen. De software is in staat om – met verdere informatie van andere lenzen – diepte goed in te schatten. Mogelijk gaat Samsung verder innoveren op dat gebied. We zullen het later dit jaar officieel meemaken, want de Galaxy S22-serie, met of zonder ToF-sensor, wordt ergens begin 2022 verwacht.