Samsung Galaxy S22-serie heeft bekend design in peperduur jasje

De Samsung Galaxy S22-line-up

Met de Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra maakt Samsung geen gekke beslissingen, maar behoudt het prachtige, strakke design van de voorgangers.

Samsung heeft officieel de Galaxy S22-serie onthuld en daaruit blijkt dat fans wederom een prachtig ontworpen smartphone mogen verwachten. De smartphones zijn voor het eerst in een lange tijd weer wat kleiner dan de voorgangers. De prijs blijft daarentegen exact hetzelfde. Maar daar staan wel wat stevige upgrades tegenover.

Samsung Galaxy S22 en S22+

Zoals in de onderstaande gallerij te zien is, heeft de vernieuwde S22 vooral upgrades gekregen ónder de motorkop. Samsung heeft acht verschillende uitvoeringen voor de reguliere S22, te weten Cream, Graphite, Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold, Sky Blue en Violet. De S22+-serie hanteert exact dezelfde ontwerpen.

Het verschil tussen de twee toestellen zit hem in de grootte; de S22 is 6,1-inch groot terwijl de S22+ 6,6-inch meet. Daarnaast kan de Plus-uitvoering aanzienlijk sneller laden (45W tegenover 25W) en zit er een grotere batterij in om het grotere scherm van stroom te voorzien. De vanafprijzen voor de S22 en S22+ zijn respectievelijk €849,- en €1049,-. De smartphones zijn vanaf 11 maart verkrijgbaar.

Galaxy S22 in Graphite, Cream, Sky Blue en Violet (allen online)

S22 in Phantom Black

S22 in Phantom White

De S22-line-up

S22+ in Pink Gold

Galaxy S22 Ultra

De S22 Ultra-reeks doet er op ieder gebied een schepje bovenop. Het toestel heeft net als zijn voorganger een enorme 108MP-hoofdcamera en hetzelfde 6,8-inch scherm. Wat betreft ontwerp lijkt de S22 Ultra ook op zijn voorganger, al heeft Samsung de meer donkere, uitgewassen kleuren ingeruild voor wat meer levendige kleuren.

Het toestel is eerder verkrijgbaar dan de twee goedkopere modellen. Vanaf 25 februari is de Galaxy S22 Ultra verkrijgbaar voor tenminste €1249,-.

S22 Ultra in Green

S22 Ultra in Burgundy

S22 Ultra in Graphite, Sky Blue en Red (alleen online)

De Samsung Galaxy S22 Ultra-line-up

Beeldmateriaal via Samsung