Samsung Galaxy S22 vs iPhone 13 [vergelijking]

De instapper van de Samsung Galaxy S22 reeks tegenover de iPhone 13. Tevens een instapper. Wat schetst de technische vergelijking?

In deze vergelijking kijken we puur naar de hardware. Wat hebben beide smartphones te bieden op technologisch oogpunt? Als je zaken als opslag, processor, camera en batterijcapaciteit belangrijk vindt is dit de vergelijking voor jou. Een droge één op één om te kijken welke krachtpatser het beste is van de twee. Uit het oogpunt van hardware dan.

De nieuwe Samsung Galaxy S22 werd gisteren aangekondigd. De Apple iPhone 13 kennen we natuurlijk al een aantal maanden en werd voorgesteld in het najaar van 2021. Mocht je één van de twee overwegen, dan is het goed om te beseffen dat je nu nog de hoofdprijs moet betalen voor de Galaxy S22. Doorgaans worden de toestellen van Samsung een stuk goedkoper naarmate de tijd verstrijkt. De iPhone 13 blijft daarentegen nog wel op deze prijs hangen. Apple doet niet aan kortingen wat dat betreft.

Tijd voor de vergelijking. Die check je hieronder. Een gevalletje Android vs. Apple. Eigenlijk kun je dan ook geen winnaar aanwijzen. Beide zijn toptoestellen en het is maar net wat je persoonlijke voorkeur is. Dit schetst de technische vergelijking.

Samsung Galaxy S22 vs iPhone 13