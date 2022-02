Samsung Galaxy S22: Waar vind je de beste prijs?

Wil jij het nieuwste model uit de Samsung Galaxy S serie? Wij hebben voor jou alle (web)shops op een rijtje gezet waar jij deze voor de beste prijs kunt kopen.

Samsung Galaxy S22

De S22 is het nieuwste aankomende toestel in de Galaxy S smartphone serie van Samsung. Deze release staat gepland op 25 februari 2022. Zoals we gewend zijn, valt de release samen met de release van twee zuster toestellen: de S22+ en S22 Ultra. En net zoals enkele voorgangers is de S22 weer in een aantal verschillende kleuren beschikbaar, die we nog niet eerder gezien hebben. Phantom White, Phantom Black, Green en Burgundy.

Samsung presenteert met deze telefoon een statement toestel met een groot aantal creatieve mogelijkheden en een focus op hoge productiviteit. Ook komt dit nieuwe model met een scala aan accessoires die je erbij kunt bestellen. Deze kunnen verschillen per aanbieder. Qua accessoires worden er een aantal verschillende opladers, powerbanks, hoesjes, screenprotectors en earpods verwacht. Nu is natuurlijk de vraag: waar kan je hem voor de beste prijs bestellen?

Winkels

Omdat de S22 nog niet gereleaset is en we nu nog in de pre-order fase zitten, is het toestel nog niet fysiek in de winkels te verkrijgen. Dit zal waarschijnlijk na de 25e wel het geval zijn. Wel kan je hem al reserveren door een online bestelling te doen. Amazon en MediaMarkt hebben aangekondigd dat de S22 er aankomt, maar hebben nog geen verkoop of prijs informatie vrij gegeven. Het is daarentegen aannemelijk dat de prijzen niet veel zullen afwijken van de concurrentie, omdat het toestel nog zo nieuw is. Zo staat op Coolblue en Mobiel.nl de prijs van het 128GB model op €849,-. Op BCC staat ook een prijs van €849,-, maar hier wordt ook een gratis snellader bijgeleverd. Bij Samsung zelf wordt dezelfde prijs gegeven, maar bieden zij wel een aantal exclusieve nieuwe kleuren. De S22 en S22+ komen in Graphite, Cream, Sky Blue en Violet. De Ultra komt in Graphite, Sky Blue en Red.

De Winnaar

De meest voordelige aanbieding die nu te vinden is, is op GSMWeb.nl, waar een prijs van €805,- aangegeven staat! Ook geldt bij GSMWeb de aanbieding van de gratis Galaxy Buds Pro, bij de S22, de S22+ én de S22 Ultra!

Let hierbij op dat deze aanbieding alleen geldt tussen 9 februari 2022 en 10 maart 2022. Hieronder vindt je de prijsvergelijkingen tussen een aantal aanbieders en zie je ook de prijs verschillen tussen de drie modellen.