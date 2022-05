Samsung Galaxy S22 waarde verdampt ten opzichte van iPhone 13

Een iPhone 13 levert je na verloop van tijd meer op dan een Samsung Galaxy S22.

Leg de nieuwste Samsung Galaxy S en de nieuwste iPhone naast elkaar. Of je het nu eens bent met de uitslag of niet, de iPhone blijft meer geld waard. Dat blijkt uit een onderzoek van SellCell.

In het onderzoek komt naar voren dat je met een iPhone 13 na een paar maanden meer geld in je broekzak hebt dan met een Samsung Galaxy S22. De smartphone van Samsung verliest sneller zijn waarde.

De iPhone 13 kwam in het najaar van 2021 op de markt. Samsung lanceerde de Galaxy S22 in februari van dit jaar.

Samsung Galaxy S22 waarde

Na twee maanden is de Samsung Galaxy S22 al 46,8 procent van zijn waarde verloren. Volgens het onderzoek is de iPhone 13 in dezelfde tijd slechts 16,8 procent van zijn waarde kwijt.

Doorgaans doen Apple-producten het nog goed op de tweedehandsmarkt. Dat is niet alleen met de iPhone het geval. Ook een gebruikte iPad of Mac kun je nog voor een redelijk bedrag doorverkopen. Producten die op Android draaien hebben merkbaar een minder goede restwaarde.

Is het heel erg? Mhaw. Je kunt de Samsung voor een mooiere prijs oppikken op de tweedehandsmarkt dan een iPhone 13. Zo kun je het ook zien.