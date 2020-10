Samsung Galaxy S30 design is gelekt - Apparata

Samsung kiest voor een ander ontwerp met betrekking tot de camera voor de Galaxy S30.

Wat Samsung betreft mag het camera eiland van de Galaxy S20 alweer met pensioen worden gestuurd. Zoals het er nu op lijkt krijgt de Samsung Galaxy S30 een nieuw ontwerp als het gaat om de camera op de achterkant. Dat blijkt uit gelekte CAD-tekeningen gedeeld door Mysmartprice.

Op de CAD-afbeeldingen is te zien dat de Galaxy S30 drie camera’s in een verticale setup krijgt. Als je goed kijkt naar de zijkant van de smartphone dan zal ook met deze designkeuze de camera’s wat uitsteken. Dit is echter onvermijdelijk als je de rest van de smartphone als fabrikant zo dun mogelijk fabriceert.

Aan de voorkant van de Samsung Galaxy S30 lijkt niets te veranderen. De selfiecamera verwerkt in het display mag nog een jaartje blijven. Aan de onderkant zie je een USB-C aansluiting en natuurlijk een speaker. Volgens de bron heeft de Galaxy S30 een 6.7-inch scherm.

Normaal gesproken lanceert Samsung altijd in het begin van een nieuw jaar een nieuwe smartphone. Met deze gedachte zal de Samsung Galaxy S30 naar verwachting in februari of maart 2021 officieel gepresenteerd worden. Het is uiteindelijk afwachten of deze gelekte informatie ook daadwerkelijk blijkt te kloppen. Het kan altijd nog dat Samsung uiteindelijk kiest voor een ander design.