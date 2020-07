Wordt dit de Samsung Galaxy S30 Ultra? [render]

De verwachtingen van de Samsung Galaxy S30 Ultra zijn wisselend.

Terwijl we ons opmaken voor de lancering van de Note 20-serie met Galaxy Unpacked draait de geruchtenmachine over de S30-serie, die in februari verwacht wordt alweer op volle toeren. Op basis van deze geruchten, feiten en historische inschattingen maakte designbedrijf Technizo Concept een, volgens experts realistische, render van de Samsung Galaxy S30 Ultra.

Dit is de Samsung Galaxy S30 Ultra

Met hun manier van werken, die zij zelf ‘guestimation’ noemen combineren zij het verleden van de ontwikkeling, de mededelingen van Samsung en de meest waarschijnlijke geruchten die de rondte doen. Al met al leidt dit tot een ontwerp. Het resultaat is veelbelovend, kijk maar.

Specificaties Samsung Galaxy S30 Ultra

Voor hun render gaat Technizo Concept uit van een in-display selfiecamera en een nieuw design voor de hoeken. Ook verwacht zij dat de bezels nog kleiner zullen worden. Verder verwachten zij dat Samsung blijft werken aan optimalisatie van de camera’s. Volgens geruchten krijgt de Samsung Galaxy S30 Ultra een 150 MP hoofdcamera. Met deze toepassing kunnen gebruikers dan de groothoeklens, zoom en ToF-camera gebruiken met 16MP.

Tegenstrijdige geluiden over de specificaties

Hoewel de bovenstaande render en specificaties weer een forse verbetering lijken te brengen is er ook twijfel. Zo berichtten wij al eerder dat de telecomgigant misschien gaat bezuinigen op de schermen. Ook lijkt men qua chip te gaan kiezen voor de Exynos-chip in plaats van de betrouwbare Snapdragon. Het is dus voorlopig de vraag hoe Samsung de standaard verder gaat verhogen. De camerabehuizing lijkt in ieder geval flink op de schop te gaan in vergelijking met de S20-serie, die je op de foto ziet. Wij houden je natuurlijk op de hoogte.

Foto: Samsung (S20-serie)