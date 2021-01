Samsung Galaxy SmartTag helpt spullen te vinden - Apparata

Het idee bestaat al heel lang, maar nu heeft ook Samsung een product in huis genaamd Galaxy SmartTag om verloren spullen terug te vinden.

Tile, wie kent het niet. Dit Amerikaanse bedrijf heeft allerlei producten bedacht die helpen om verloren spullen te zoeken. We maakten al eens een review over de Bluetooth trackers van Tile. Nu stapt ook Samsung in dat bootje met de Galaxy SmartTag.

Wat Samsung als voordeel heeft, is dat natuurlijk het merknaam Samsung een stuk bekender klinkt dan Tile. Laatstgenoemde moet het vooral hebben van gadget liefhebbers die het merk al jaren kennen. Bij de gemiddelde consument zal echter bij Samsung sneller een lampje gaan branden dan bij Tile.

Samsung Galaxy SmartTag

De nieuwe Samsung SmartTag is gekoppeld aan de SmartThings-app van het merk. Ze gaan 29 euro kosten. In een kort stappenplan beschrijft Samsung hoe je het product koppelt aan de app.

Je opent de ‘SmartThings’-app op je Samsung Galaxy S21-serie 5G en drukt op de knop om je ‘Galaxy SmartTag’ te activeren

Je SmartTag maakt een geluid en op de Galaxy S21 verschijnt een pop-up in de app

Selecteer ‘Add now’ en je bent ready to go

Zelfs als de Galaxy SmartTag offline is, stuurt het product nog een BLE-signaal (Bluetooth Low Energy). De gebruikersgegevens in SmartThings Find zijn gecodeerd. Dat betekent dat je over je privacy geen zorgen hoeft te maken.