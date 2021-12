Samsung Galaxy Tab A8: groot scherm en een scherpe prijs

Samsung heeft de veelzijdige Galaxy Tab A8 uit de doeken gedaan. Een tablet voor entertainment, maar die ook je studiemaatje kan zijn.

In de grote line-up van Samsung met tablets is daar nu de nieuwe Galaxy Tab A8 bijgekomen. Nieuw is altijd beter en ook deze tablet zit weer vol vernuft van de Zuid-Koreaanse techgigant. Zo is het de meest gestroomlijnde en krachtige Tab A tablet tot op heden van Samsung.

De nieuwe Galaxy Tab A8 heeft een 10.5-inch 1920 x 1200 display. De tablet weegt 508 gram. Het model komt in meerdere varianten op de markt. Met 3 GB RAM en 32 GB opslag, met 4 GB RAM en 64 GB opslag en met 4 GB RAM en 128 GB opslag. De opslag is uit te breiden tot 1 TB met microSD. De batterij heeft een accucapaciteit van 7.040mAh. Snelladen kan met een maximum van 15W. Achterop de Samsung zit een camera met 8 MP en voor eentje van 5 MP.

Samsung brengt de Galaxy Tab A8 in de kleuren grijs, zilver, roze en goud op de markt. Opladen kan via USB-C en er is ook een 3.5mm ingang voor de koptelefoon. Vanaf eind december is de tablet in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 229,