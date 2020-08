Samsung Galaxy Tab S7 moet het de iPads moeilijk maken

Naast nieuwe smartphones, onthulde Samsung ook nieuwe tablets in vorm van de Galaxy Tab S7 en Tab S7+.

Dit zijn twee nieuwe volwaardige high-end tablets en vanzelfsprekend de opvolgers van de Tab S6. Wat meteen opvalt als je de tablets gaat uitpakken is het scherm. Beide apparaten hebben een 120 Hz display en de vloeiende bewegingen op zo’n scherm is te voelen.

Samsung Galaxy Tab S7

De Tab S7 heeft een 11-inch groot display (2560×1600) en weegt 8 gram. De tablet wordt aangedreven door een 64-bit Octa-Core Processor en komt in twee varianten op de markt. Als 6GB + 128GB en als 8GB +256GB. Beide varianten kunnen het geheugen nog uitbreiden tot maximaal 1 TB met een microSD-kaartje.

Op de achterkant van de Tab S7 zit een 13 MP + 5 MP camera met flits. Aan de voorkant tref je een 8 MP camera. De batterij heeft een capaciteit van 8.000mAh en kan 45W snelladen. Aan de zijkant van de tablet zit een vingerafdrukscanner. Samsung levert een S-pen met het apparaat.

Samsung Galaxy Tab S7+

Een stapje verder gaat de 12.4-inch grote Tab S7+ met een resolutie van 2800×1752. De opslagmogelijkheden, de rekenkracht, camera’s en gewicht zijn gelijk aan de gewone Tab S7. Het verschil zit hem naast het scherm in de batterij. Die is met 10.090mAh nog een stuk groter. Ook deze accu kan 45W snelladen. In tegenstelling tot de Tab S7 heeft de Tab S7+ een vingerafdrukscanner in het display verwerkt.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Samsung Galaxy Tab S7 en Galaxy Tab S7+ zijn vanaf 21 augustus verkrijgbaar. De tablets komen in de kleuren Mystic Black, Mystic Bronze en Mystic Silver. Prijzen beginnen bij 699 euro voor de Galaxy Tab S7 Wi-Fi 128 GB en 699 euro voor de Galaxy Tab S7 LTE 128 GB. De Galaxy Tab S7+ WiFi is er vanaf 899 euro of 1.099 euro voor de Galaxy Tab S7+ 5G.