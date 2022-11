Samsung Galaxy Tab S8+, veelzijdige laptopvervanger

Tablets worden nog steeds veel verkocht en een van de vlaggenschepen op de markt is de Samsung Galaxy Tab S8+. Wat kan je met deze tablet?

Samsung Galaxy Tab S8+, een solide keus

Om met de deur in huis te vallen, de Tab S8+ is vooral erg geschikt om te gebruiken als typische tablet, dus om op de bank rustig een filmpje te kunnen bekijken of strips te lezen, en op je werk om dingen snel op te kunnen zoeken. maar ook als vervanger voor een laptop is deze tablet te gebruiken, dankzij het meegeleverde toetsenbord. hoewel de tablet niet zo gebruiksvriendelijk is om op te werken als een laptop, is het toch fijn dat je naar het werk rustig een boek kan lezen of een film kan kijken op de tablet.

De Samsung Galaxy Tab S8+ is de opvolger voor de S7, en als zodanig een van de marktleiders op het gebied van Android tablets. Met zijn heldere, mooie HDR+ display, met een indrukwekkende resolutie van 2560 x 1600 pixels en uitstekende batterijduur maakt deze tablet een goede indruk. Ook is de geluidskwaliteit uitstekend, zijn de camera’s van opmerkelijk goede kwaliteit en kan je deze tablet gebruiken als vervanger voor een laptop.

Tab S8 serie beste premium Android tablets

De Samsung Galaxy Tab S8+ tablet is voorzien van een S pen, waarmee je soepel kan werken. Ook de integratie met het Samsung DeX systeem werkt soepel, waardoor je makkelijk kan communiceren met bijvoorbeeld een Samsung televisie.

Wil je de beste Android tablet hebben, dan is deze Plus of de Ultra de beste, maar niet goedkope keus. Wil je onafhankelijk van besturingssysteem, de beste tablet, dan kan je beter voor de Apple iPad 2021 gaan.

De een paar tientjes duurdere S8 Ultra is overweldigend groot, heeft een een prachtig beeld, een mooi design en een prettige interface. Maar het grote formaat maakt het voor sommigen onhandelbaar. Dat zou dan weer een reden voor zijn om toch voor de Plus te kiezen.