Samsung Galaxy Unpacked April 2021 - Dit kun je verwachten - Apparata

Samsung kondigt alweer het derde Galaxy Unpacked evenement van 2021 aan en dit kun je van de lancering eind april verwachten.

Het is pas april en we hebben er al twee Unpacked-evenementen op zitten. Toch heeft Samsung kennelijk nóg meer aan te kondigen. Zet woensdag 28 april maar in je agenda. Dan lanceert Samsung namelijk Galaxy Unpacked 2021 nummertje drie! We hebben tevens al een goed idee van wat we kunnen verwachten van het evenement.

Samsung Galaxy Unpacked April 2021

Januari was voor de Galaxy S21-serie en maart was voor de Galaxy A-serie. Wat heeft Samsung nog meer in petto? Op 28 april 2021 (16:00 uur Nederlandse tijd) lijkt het derde Unpacked-event van Samsung in het teken van Galaxy laptops te staan! Volgens verschillende lekkers, waaronder Evan Blass en SamMobile, maakt Samsung zich klaar voor de Galaxy Book 360 en Galaxy Book Pro.

De nieuwe laptops worden naar verluidt uitgerust met een 11th Gen Intel-processor. De Galaxy Book 360 staat daarbij in het teken van zijn 360 graden-mogelijkheden. Volgens verschillende bronnen zou de laptop een scharnier krijgen waarmee het scherm volledig omgevouwen kan worden. Dat deed Samsung al eerder, bijvoorbeeld met de Galaxy Flex. Verder krijgt de laptop volgens lekkers 5G-ondersteuning en S-Pen-ondersteuning.

De Book Pro zou daarnaast een relatief ‘gewone’ laptop worden. Het toetsenbord zou van alle gemakken voorzien zijn, inclusief numpad. Verder lijkt de Galaxy Book Pro zich niet zo veel van andere laptops te onderscheiden.

We gaan het de 28e zien tijdens Galaxy Unpacked April 2021. De livestream is via het officiële YouTube-kanaal van de techfabrikant te volgen.