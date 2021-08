Samsung Galaxy Watch4 (Classic): dit is er nieuw

Samsung kondigt hun nieuwe generatie smartwatches aan met de Galaxy Watch4 en Watch4 Classic en uiteraard is er een waslijst aan verbeteringen. Het upgraden waard?

De markt der wearables is enorm gegroeid in recente jaren. Een horloge dragen is niks nieuws, maar een horloge met een beetje extra is een gave oplossing. Een hoop merken bieden al wearables aan voor hun eigen apparaten, denk aan Apple en Samsung, maar ook derde partijen brengen steeds vaker smartwatches uit. Nu is het echter weer de beurt aan Samsung om zich te focussen op hun eigen smartwatches. Samsung brengt dan ook de Galaxy Watch4 en Watch4 Classic uit.

Samsung Galaxy Watch4

Qua styling lijkt de Samsung Galaxy Watch4 op zijn voorganger, maar dat gebeurt al snel bij een smartwatch. We gaan het zo nog even hebben over verschillen tussen de Watch4 en de Classic. Qua uiterlijk is het verschil eenvoudig: de Classic maakt zijn naam waar door meer te lijken op een klassiek horloge, terwijl er bij de gewone Watch4 meer sprake is van een modern smartwatch-design.

Functies

Uiteraard is er nieuws te melden over de nieuwe features en functies van de nieuwe Samsung Galaxy Watch4. Om eens te beginnen met activiteiten, waarvoor mensen toch vaak een smartwatch of wearable willen. Samsung heeft het één en ander veranderd om dit weer een stukje beter in kaart te brengen dan voorheen. De BioActive Sensor kan je bloeddruk, hartslag en het zuurstofpercentage in je bloed nauwkeurig aflezen om zo een goed beeld te schetsen van je gezondheid. Een nieuwe Body Composition functie brengt je lichaam zo nauwkeurig mogelijk in kaart om je spiermassa, vetpercentage en lichaamswater weer te geven.

Lig je liever op één oor, dan meet de Samsung Galaxy Watch4 nu ook beter je slaapritme. Ook hier wordt je bloedzuurstof bijgehouden en ook het geluid van snurken wordt herkend. Hieruit komt een slaappatroon waarbij de software een advies kan opstellen om nog beter tot je rust te komen.

Wear OS

Een groot deel van de nieuwe functies van de Samsung Galaxy Watch4 vinden we in de software dankzij een nieuw Operating System. Een reeds aangekondigde verandering: Samsung had hun eigen Tizen-systeem, maar dat wordt nu ingeleverd voor Wear OS van Google. Uiteraard wordt dit wel gekoppeld aan een Samsung interface die het merk “One UI” noemt. Het is net als bij een Samsung smartphone: de fundering is Android, met een vleugje Samsungs eigen er overheen. Het is de bedoeling dat One UI intuïtiever werkt dan ooit.

Vooral communicatie en eenheid met je telefoon is belangrijk. Apps die je downloadt op je telefoon die compatibel zijn met je smartwatch, worden gelijk op je horloge gezet. Ook belangrijke instellingen synchroniseren tussen Watch en telefoon.

De Samsung Galaxy Watch4 heeft uiteraard een touchscreen, maar je kunt hem ook bedienen met Bixby Voice door er tegen te praten en door te draaien aan de ring rondom het scherm. Ook kun je telefoontjes opnemen door je pols te bewegen: tweemaal op en neer is opnemen, tweemaal draaien is negeren.

Techniek

Om nog even in de cijfers van de Samsung Galaxy Watch4 te duiken: er is door Samsung weer gewerkt aan extra krachtige prestaties ten opzichte van de voorganger. Er is nu een Exynos W920 Dual Core 5nm-processor waarmee de CPU 20 procent krachtiger is, er 50 procent meer RAM (1,5 GB in totaal) is om mee te werken en ook de GPU is ‘tien keer zo snel’. De resolutie is nu 450×450 pixels en de Watch heeft een intern geheugen van 16 GB.

Ook werkt de Samsung Galaxy Watch4 met eSim waardoor telefoontjes en sms’jes gewoon via je horloge kunnen gaan. Als je dus wil hardlopen en het is niet praktisch om je telefoon mee te nemen, dan ben je gewoon nog bereikbaar door middel van je Watch. Ook je telefoon op het droge laten als je het water op gaat kan, want met IP68 waterbestendigheid kan hij tegen nattigheid. Daarmee moet er wel altijd bij gezegd worden dat zwemmen met je horloge om te allen tijde een risico is.

Een volledig opgeladen Watch4 gaat 40 uur mee, maar het ding een powernapje laten doen van 30 minuten levert al weer 10 uur aan activiteit op.

Watch4 en Watch4 Classic

Zoals beloofd ook nog even over de verschillen tussen de reguliere en de Classic: zoals gezegd dus vooral dat de Classic meer lijkt op een klassiek horloge met de grote ring rondom het scherm. De reguliere Watch4 heeft een plat scherm zonder ring en oogt daarmee moderner. Nog een paar verschillen in cijfers en specs:

Schermgrootte Watch4: 40 en 44 mm;

Schermgrootte Watch4 Classic: 42 en 46 mm;

Kleuren Watch4: Zwart, Zilver (beide groottes), Groen (enkel 44 mm), Roségoud (enkel 40 mm);

Kleuren Watch4 Classic: Zwart, Zilver (beide groottes);

Materiaal Watch4: Aluminium, gewicht 25,9 gram (40 mm) of 30,3 gram (44 mm);

Materiaal Watch4 Classic: roestvrij staal, gewicht 46,5 gram (42 mm) of 52 gram (46 mm).

Prijzen

Dan naar hoe groot de impact op je portemonnee is voor de Samsung Galaxy Watch4. De goedkoopste is de reguliere Watch4 40 mm met 269 euro, terwijl de 44 mm je 299 euro gaat kosten. Bij de Classic begint de 42 mm vanaf 369 euro en kost de 46 mm 399 euro. Bestellen kan vanaf nu en de verkoop start op 27 augustus.