Samsung Galaxy Watch 4 krijgt handige app

Afbeelding via Samsung

De Samsung Galaxy Watch 4 krijgt van Samsung een officiële app waardoor communiceren handiger wordt.

Het horloge van Samsung krijgt namelijk een echte walkietalkie-app. Eigenlijk is de app te vergelijken met die van Apple. Maar, beter laat dan nooit. Een applicatie zoals deze is zeker wel handig voor op je horloge. De app is alleen beschikbaar voor de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic. Het werkt dus alleen met de nieuwste wearables van Samsung. Voorgangers zijn niet compatibel.

Samsung Galaxy Watch 4

Je vrienden, kennissen, buren en familie moeten dus ook dit horloge hebben, anders wordt praten wel moeilijk. Dit omdat zij ook de laatste versie van het horloge moeten hebben. Dat is wel een groot nadeel, niet heel veel mensen kopen massaal een nieuwe smartwatch. Zeker als hun oude nog goed is. Wellicht dat Samsung in de toekomst toch overstag gaat, als het gebruik achterblijft. De Google Play-beschrijving van de app zegt dat “twee of meer gebruikers” directe gesprekken kunnen voeren.

Gebruik

Om de nieuwe functie te gebruiken moet je je aanmelden bij je Samsung- account. Dit doe je via een smartphone die is verbonden met de smartwatch. Het bedrijf raadt aan om de app voor het eerst te gebruiken als die ook daadwerkelijk verbonden is met het horloge. Daarna kun je kanalen openen om gesprekken te voeren, verbinding te maken met het horloge van iemand die je kent (moet wel in de buurt zijn) om vervolgens te gaan praten. Dit kan door op een grote microfoonknop te drukken midden in het scherm. Natuurlijk is het ook mogelijk om de functie (daarna) uit te schakelen. Het continue tetteren in je horloge kan natuurlijk voor je omgeving als storend ervaren worden.