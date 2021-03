Samsung Galaxy XCover 5 is niet bang voor valpartijen - Apparata

Samsung heeft vandaag de nieuwe Galaxy XCover 5 gepresenteerd. Een smartphone die wel tegen een stootje kan!

Sommige techfabrikanten hebben naast gewone producten voor consumenten ook speciale producten voor professionals. Cat is bijvoorbeeld een merk dat zich voornamelijk richt op die zakelijke gebruiker, maar ook bij Samsung hebben ze dergelijke smartphones in het gamma. Bijvoorbeeld deze gloednieuwe Samsung Galaxy XCover 5.

Samsung Galaxy XCover 5 kan alles

De XCover 5 is ontworpen om robuust en stevig te zijn voor de eindgebruiker. Enkele belangrijke kenmerken van deze telefoon is dat deze gebruikt kan worden in combinatie met handschoenen. Ook is de accu vervangbaar en is deze ontworpen voor een lange levensduur. Een val van 1,5 meter moet de telefoon schadeloos overleven. Je kunt tot een meter diep in water. Daarnaast is het toestel stof bestendig.

De smartphone heeft een 5.3” HD+ TFT scherm. Onder de kap huist een Exynos850 processor met 4GB RAM en 64GB aan intern geheugen. De batterij heeft een capaciteit van 3.000mAh. Achter zit een 16 MP camera en aan de voorkant tref je een 5 MP camera.

De nieuwe Samsugn Galaxy XCover 5 Enterprise Edition is nu verkrijgbaar. Aan de telefoon hangt een prijskaartje van 289 euro. De telefoon is een zogenaamde Enterprise Edition (EE). Dat betekent dat je onder andere tot 5 jaar security-updates krijgt