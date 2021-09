Samsung Galaxy Z Flip 3 review: nog steeds bijzonder (duur)

Samsung hoopt mainstream te gaan met de vouwbare smartphones. We zijn nu al bij de derde generatie aangekomen. Hoe de Samsung Galaxy Z Flip 3 bevalt check je in deze review.

Om vouwbare smartphones mainstream te maken moet het heel gewoon aanvoelen. Net zo gewoon als een Galaxy S21 of iedere andere moderne smartphone. Aan ons de dankbare taak om dat eens voor je uit te zoeken. Want we waren sowieso wel benieuwd naar de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 3. Drie keer is scheepsrecht zou je denken.

Samsung Galaxy Z Flip 3 review – specificaties

Samsung heeft belangrijke veranderingen doorgevoerd aan de Flip 3 in vergelijking met zijn voorganger. De Zuid-Koreaanse techgigant heeft goed naar de feedback van de vorige generaties geluisterd. Zo is het tweede schermpje meer een volwassen scherm geworden. Wat nu 1.9-inch groot is. Groot genoeg om ook daadwerkelijk binnenkomende notificaties op te kunnen lezen bijvoorbeeld.

Opengevouwen kijk je naar een 6.7-inch AMOLED scherm. De smartphone weegt 183 gram en is uitgerust met een krachtige Qualcomm Snapdragon 888 processor. De batterij heeft een capaciteit van 3.300mAh. Opladen kan bedraad en ook draadloos, dus dat is wel fijn. Je hebt 8 GB werkgeheugen en 128 of 256 GB opslag, afhankelijk van de uitvoering. In tegenstelling tot de Fold 3, is de Flip 3 niet compatibel met de S Pen. De smartphone is verder uitgerust met een 10 MP camera in het scherm. De main camera’s bestaan uit een 12 MP + 12 MP Ultra Wide constructie.

Samsung Galaxy Z Flip 3 review – praktijk

Waar het om gaat is de praktijkervaring. Ik was vreselijk benieuwd naar de Galaxy Z Flip 3. Want op video en in de commercials op TV ziet het ding er natuurlijk hartstikke gaaf uit. In onze testperiode van een paar weken merk je dat de Flip 3 echt een aantrekkingskracht heeft. Al m’n vrienden die het toestel zagen wilden er even mee spelen.

Wat mij in de praktijk tegenstond was het gewicht. Op papier is dat met 183 gram echt niet veel. Je kunt helaas niet zo ‘flippen’ als je misschien zou denken. Het mechanisme is niet met één hand te vouwen. Je moet altijd met één hand de telefoon beethebben en met je andere hand het scherm open of dichtklappen. Dat is jammer, want het maakt de smartphone niet erg handzaam. Wel fijn is dat de smartphone in een ingeklapte toestand lekker compact in je broekzak of tas is.

Een ander nadeel, wat je nog steeds merkt, is de vouw in het scherm. Halverwege zit er een echt voelbare knik in het display. Je komt daar niet als je aan het appen bent. Maar wel als je video’s kijkt en het scherm aanraakt of bijvoorbeeld tijdens het gamen. Het voelt niet storend of zo, maar mooi is anders. Het is een nadeel waar je mee moet dealen als je een telefoon met vouwmechanisme koopt.

Tijd voor het positieve nieuws dan. Honderd punten voor het uiterlijk van de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 3. Zeker in de zanderige kleur valt de telefoon lekker op. Het design is echt geweldig en de smartphone ligt prettig in de hand om mee te spelen. Bijkomend voordeel is dat de Galaxy Z Flip 3 ideaal is voor iedereen met een smartphoneverslaving. Omdat je de smartphone eerst moet openklappen is de drang minder groot om telkens Instagram, YouTube of iets anders te openen. Op het tweede scherm kun je aan de hand van widgets een paar toepassingen gebruiken. Naast het zien van notificaties kun je onder andere een stopwatch activeren en het weer checken.

Samsung heeft voor 90% aan dikke hardware gepropt in de Flip 3. Draadloos laden, een snelle processor, een mooi scherm. De telefoon heeft het allemaal. Wat echter niet het beste is, dat is de camera. Helaas zit er bijvoorbeeld niet de camera van de Galaxy S21 op deze smartphone. Je verwacht toch wat beters op een telefoon van meer dan 1.000 euro. De foto’s zijn oké te noemen. Geen uitblinkers en zeker geen alternatief op andere smartphones in deze prijscategorie. Dat is iets om rekening mee te houden, mocht je deze smartphone overwegen.

Conclusie

Aan de hand van deze Samsung Galaxy Z Flip 3 review kunnen we concluderen dat dit toestel een echte lifestyle smartphone is. Je koopt deze smartphone vooral voor zijn uiterlijk. De hardware is goed en echt beter in vergelijking met zijn voorganger, maar blinkt nergens in uit. Bovendien komt het vouwmechanisme met een aantal nadelen. Je voelt letterlijk de vouw in het display, de smartphone is in beperkte mate waterbestendig en het in- en uitklappen gaat niet zo makkelijk als klaptelefoons van vroeger.

De Galaxy Z Flip 3 is wel de beste Flip tot op heden, met afstand. Of we al over een mainstream product kunnen spreken? Ik denk dat er dan nog zo’n 200 euro van de prijs af moet om dit echt groots aan de man te kunnen brengen. Maar de eerste stappen zijn in elk geval gezet door Samsung. Bovendien valt het merk te prijzen voor het uitbrengen van dergelijke concepten.

Pluspunten

Uniek design, zit stevig in elkaar

Mooi scherm, ondanks vouw in het midden

Hardware is goed

Minpunten

Camera kon echt beter

Dicht en openvouwen van telefoon voelt wat zwaar

Nog steeds flink aan de prijs

De Samsung Galaxy Z Flip 3 5G is vanaf nu verkrijgbaar met een adviesprijs van € 1.049,-