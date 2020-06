Samsung Galaxy Z Flip camera stelt teleur

De Samsung Galaxy Z Flip is peperduur, maar de camera scoort niet zo goed als je misschien zou verwachten.

Hij heeft een tamelijk uniek uiterlijk, heeft prima hardware aan boord én het is een Samsung. Dan mag je toch wel kwaliteit verwachten, toch? Als we de camera experts van DxOMark geloven moet je echter niet bij de Samsung Galaxy Z Flip zijn als het gaat om de selfie camera.

De experts hebben de camera van de Samsung Galaxy Z Flip uitbundig getest. Uit de test blijkt dat de camera niet zo premium scoort dan je in eerste instantie zou denken. Het toestel heeft een 10-megapixel selfie camera zonder autofocus.

Het is niet dat het resultaat heel slecht is. Het is meer dat je voor 1.500 euro meer mag verwachten. Want dat is de adviesprijs van de Samsung Galaxy Z Flip. Randen rondom een persoon kunnen bijvoorbeeld korrelig worden weergegeven. Filmen is met 4k @ 30 fps dan weer wel een dikke prima te noemen.

De telefoon scoort uiteindelijk 83 punten voor de selfiecam. Dat betekent dat de Samsung Galaxy Z Flip het niet tot de top 10 weet te schoppen van DxOMark. De huidige top drie bestaat op dit moment uit de Huawei P40 Pro, Huawei Nova 6 5G en de Samsung Galaxy S20 Ultra.