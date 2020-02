Samsung Galaxy Z Flip: dit is de binnenkant

Een kijkje onder de motorkap van de Samsung Galaxy Z Flip.





Voor het niet al te misselijke bedrag van 1.500 euro ben jij in het bezit van een nieuwe Samsung Galaxy Z Flip. Of het een Z Flop gaat worden is afwachten. Daar is het nu nog te vroeg om over te speculeren. Feit is dat het een erg dure smartphone is die slechts een klein deel van de markt gaat aanspreken.

In tegenstelling tot de eerdere Galaxy Fold moet deze vouwbare smartphone van Samsung technisch een stuk beter in elkaar steken. Techies kunnen natuurlijk niet wachten om het ding uit elkaar te halen. Nu de eerste YouTubers de smartphone in handen hebben, verschijnen mondjesmaat interessante video’s over de Galaxy Z Flip op het wereldwijde web.

Zo heeft PKBreviews de Galaxy Z Flip uit elkaar gehaald en dit op video vastgelegd. Het geeft een bijzonder kijkje onder de motorkap van de nieuwe Samsung. Wat je ziet is dat het merk voor deze smartphone veel gebruik heeft gemaakt van lijm. Ook lijken veel onderdelen daadwerkelijk te repareren zonder dat je de boel meteen sloopt. Check de video hieronder om de Samsung Galaxy Z Flip op een manier te zien zoals we dat nog niet eerder zagen.