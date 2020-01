Samsung Galaxy Z Flip: hier is de camera

Stapje voor stapje komen we meer te weten over het toestel.





Over een paar weken is het eindelijk zover. Dan presenteert Samsung zijn nieuwste toestellen. Een feestje voor de liefhebber van het merk, want de verwachting is dat Samsung onder meer de Galaxy S20-serie en de nieuwe Galaxy Z Flip uit de doeken gaat doen.

Over laatstgenoemde gaan we het hebben. Er is nieuwe info opgedoken met betrekking tot de camera van de vouwbare smartphone. De opvolger van de Galaxy Fold zou een 12-megapixel primaire camera krijgen met een 10-megapixel selfiecamera.

Naast de camera worden ook de overige specs besproken. De Galaxy Z Flip zou over een 6.7-inch dynamisch AMOLED scherm beschikken met 256 GB aan opslag. Verder spreekt de bron over een 3500mAh batterij. De Galaxy Z Flip komt in het zwart en paars op de markt, aldus de nieuwste geruchten.

De informatie komt overeen met wat we eerder gehoord hebben. De verwachting is dat het toestel fors goedkoper gaat worden in vergelijking met de Galaxy Fold. Het prijskaartje van deze vouwbare smartphone was immers fors te noemen. Bovendien moet de smartphone niet gaan concurreren met het nieuwste vlaggenschip van Samsung dat eveneens de 11de van februari zal worden aangekondigd. Het gaat hier om de Galaxy S20 Ultra.