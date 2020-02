Samsung Galaxy Z Flip gaat als warm broodje over toonbank

Ondanks al het slechte nieuws wordt de Samsung Galaxy Z Flip behoorlijk aardig verkocht.





De Samsung Galaxy Z Flip is een gigantisch succes. De nieuwe opvouwbare smartphone van Samsung is een weekje beschikbaar, maar een groot deel van die week is hij eigenlijk al niet meer verkrijgbaar. Op veel plaatsen zou het toestel zijn uitverkocht en eerlijk is eerlijk, dat is best een verrassing.

Samsung’s gloednieuwe opvouwbare Galaxy Z Flip heeft een hoop aantrekkingskracht voor tech-liefhebbers. Stevige specs, een prachtig en praktisch clamshell design en een behoorlijk zacht prijskaartje vergeleken met de Galaxy Fold.

Aan de andere kant valt het ding naar verluidt alweer uit elkaar. Zo nam JerryRigEverything de Galaxy Z Flip onder de loep en bezweek het toestel al aan het weer en wat stofdeeltjes. Kortom, de publiciteit voor het toestel was niet per se positief in aanloop naar de lancering.

Toch zou het toestel praktisch overal uitverkocht zijn. Onder andere in de Verenigde Staten en in Zuid-Korea zou je het apparaat niet meer kunnen krijgen. Het is niet bekend wat de originele oplage van Galaxy Z Flip’s ├╝berhaupt was. Het is dus maar de vraag of de verkoopcijfers van de Galaxy Fold door zijn opvolger verslagen kunnen worden.

AndroidAuthority schrijft dat Samsung het verkoopsucces “niets anders dan fantastisch” noemt. Er zouden nauwelijks online retailers zijn die nog Galaxy Z Flip-toestellen op voorraad hebben; slechts enkele fysieke verkooppunten zouden er nog een paar in huis hebben. Samsung meldt dat er morgen weer een nieuwe lading geleverd zal worden.