Samsung Galaxy Z Flip: nieuwe bewegende beelden

Dit is de opvolger van de Galaxy Fold.





De onthulling van de gloednieuwe Samsung Galaxy Z Flip nadert. Met het feit dat de presentatie steeds dichterbij komt, bestaat het gevaar ook dat er meer informatie naar buiten komt. Zo hebben we vandaag geen foto’s, maar bewegende beelden voor je van de vouwbare smartphone van Samsung. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een video opduikt van het toestel.

De opvolger van de Galaxy Fold is door GreatDeals SmartPhones middels een filmpje in beeld gebracht. Zo te zien is dit een exemplaar voor de Amerikaanse markt. Dat kun je aflezen aan het feit dat het AT&T logo in beeld is te zien op het moment dat de Galaxy Z Flip wordt opgestart. Er was nog geen officiƫle bevestiging dat Samsung het toestel ook in de VS ging uitbrengen. Daar lijkt nu geen twijfel meer over te bestaan.

De video, die een kleine twee minuten duurt, laat verder het vouwmechanisme zien, inclusief de navigatie door een aantal apps. Zo op het eerste gezicht lijkt de Galaxy Z Flip een fraaie verbetering op zijn voorganger. Geen zichtbare lelijke vouw, maar een bijna naadloze overgang van het scherm als we deze video kunnen geloven.

Het filmpje is binnen 24 uur al meer dan 20.000 keer bekeken. Je kunt de video hieronder bekijken. De verwachting is dat Samsung de nieuwe Galaxy Z Flip op 11 februari gaat onthullen.