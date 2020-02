Samsung Galaxy Z Flip schermreparatie is een duur grapje

Doe vooral voorzichtig met de Samsung Galaxy Z Flip, want een reparatie gaat je klauwen met geld kosten.





De gloednieuwe Samsung Galaxy Z Flip is een knap staaltje nieuwe technologie maar de keerzijde daarvan is dat niet elke reparatieshop een nieuw schermpje voor je kan regelen. Sterker nog, mocht je de peperdure Galaxy Z Flip laten vallen (of hij gaat uit zichzelf stuk, dat gebeurt ook) dan zul je de kosten van een gloednieuwe solide smartphone moeten investeren in de reparatie.

De kosten van een schermreparatie voor de Samsung Galaxy Z Flip kunnen oplopen tot wel $499 voor klanten in de Verenigde Staten, zo merkt SamMobile op. Dat is bijna 40% van de aanschafwaarde van de (goedkoopste) Galaxy Z Flip. Het piepkleine backpanel van de Z Flip kost $99 om te repareren.

Samsung zegt op de officiële website wel dat mensen die het toestel voor 31 december 2020 aan hebben geschaft, in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige schermreparatie van $119. Dat is dan weer uitzonderlijk schappelijk. Het Zuid-Koreaanse techbedrijf deed hetzelfde met de reparatie van de Galaxy Fold. Achteraf gezien hadden waarschijnlijk veel gebruikers van de Fold de deal ook wel hard nodig, gezien het uitzonderlijk fragiele scherm. De Galaxy Z Flip lijkt hetzelfde pad te volgen.

Tot dusver blijkt uit de enkele voorbeelden die we hebben dat je beter voorzichtig om kunt gaan met een toestel met flexibel scherm. De bijzondere technologie is immers niet per se gemakkelijk te fixen. Nou ja, op de Motorola Razr na dan, want dat toestel is voor een zeer schappelijke 20% van de aanschafprijs te repareren. Of dat het verschil in hardware beter maakt, dan mag je zelf bepalen. Check hier onze vergelijking van de Galaxy Z Flip en Moto Razr.

Wat de reparatieprijzen in Nederland en België zijn is nog niet bekend. Op de officiële betreffende pagina van Samsung staat geen enkel opvouwbaar genoemd. Sterker nog, ook de gloednieuwe Galaxy S20-serie staat nog niet op de site. De reparatieprijzen van de nieuwe Samsung-toestellen houd je dus nog even van ons tegoed.