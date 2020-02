Samsung Galaxy Z Flip vandaag in Nederland te koop

Volgens Samsung is er meer interesse naar dit toestel in vergelijking met de Galaxy Fold.





De nieuwste vouwtelefoon van Samsung, de Galaxy Z Flip, ligt vanaf vandaag in de winkels. Het Zuid-Koreaanse techbedrijf kan nu al spreken over een klein succesje, want er is sprake van 42% meer pre-registraties voor de Galaxy Z Flip in vergelijking met de Galaxy Fold.

De smartphone is onder meer te koop via de webshop van het merk. De klaptelefoon komt in de kleuren Mirror Purple en Mirror Black op de markt. De prijs van het toestel bedraagt 1.500 euro. En dat is ontzettend veel geld voor een smartphone. Gezien de vele pre-registraties blijkt er toch een markt voor te zijn.

Met de aankoop van een nieuwe Galaxy Z Flip in Nederland krijg je 1 jaar Samsung Care+. Dit betekent een jaar lang dekking voor onvoorziene schade van de smartphone.

Waar je de Galaxy S20 in zo’n beetje elke serieuze telecomwinkel kunt vinden, is de Galaxy Z Flip een stuk exclusiever verkrijgbaar. Voorlopig duikt de smartphone alleen nog op in de webshop van Samsung.