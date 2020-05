Samsung Galaxy Z Flip toch nog verkoopsucces?

We weten dat de Galaxy S20 niet zo goed gaat, maar hoe zit het met de verkoop van de opvouwbare Samsung Galaxy Z Flip? Nou, die gaat best wel lekker.

De markt van foldable smartphones is redelijk klein en de relatief jonge technologie lijkt nog niet helemaal aangeslagen te zijn. Desalniettemin schreven we in februari al over het ogenschijnlijke succes van de Samsung Galaxy Z Flip. Het toestel was toen binnen no-time uitverkocht. We hebben we concrete data om die theorie te ondersteunen. De Galaxy Z Flip gaat ondanks de niche markt best wel soepel over de toonbank.

Samsung Galaxy Z Flip gaat lekker

Het is waarschijnlijk een verrassing dat de niche vouwbare smartphone van Samsung hartstikke lekker gaat. Volgens de EconoTimes (via: SamMobile) werd de Samsung Galaxy Z Flip in maart van 2020 maar liefst 230.000 keer verkocht. Dat is meer dan 56% meer dan in de releasemaand van het toestel.

Nuance is op z’n plaats

230.000 eenheden is behoorlijk veel. De door problemen geteisterde Galaxy Fold verkocht binnen de eerste 4 maanden een half miljoen keer. Kortom, de Galaxy Z Flip is goed op weg om dat aantal ten minste te evenaren, maar waarschijnlijk zelfs voorbij te gaan.

Aan de andere kant was het wel een beetje te verwachten dat maart een betere maand zou zijn dan februari voor de Galaxy Z Flip. Doorgaans piekt de verkoop van elektronica een maand na de originele release. Maar zelfs als we die milde aanname vergeten, dan is het nog logisch. De Galaxy Z Flip werd pas halverwege de maand februari uitgebracht. En februari is al een korte maand! Er was dus iets goed mis geweest als de Galaxy Z Flip in maart niét beter had verkocht dan in februari.

Hoe dan ook, het is goed om te zien dat deze bijzondere nieuwe technologie wat bekijks krijgt. Zeker als je je realiseert dat juist de conventionele smartphone van Samsung het ontzettend slecht doet. Jazeker, de Galaxy S20 verkoopt bijzonder slecht. En corona heeft er niet eens zoveel mee te maken.