Samsung Galaxy Z Flip4 en Fold4 zijn officieel

Samsung heeft twee nieuwe toestellen gepresenteerd. De Samsung Galaxy Z Flip4 en de Fold4!

En daarmee zijn we alweer bij de vierde generatie Flip- en Fold-toestellen aanbeland. Beide toestellen bevatten nieuwe innovaties ten opzichte van hun voorgangers om er weer minstens een jaar tegenaan te gaan.

Samsung Galaxy Z Flip4

Met de nieuwe Galaxy Z Flip4 is het mogelijk om handsfree video’s of groep-selfies vanuit verschillende hoeken te maken. Door de Z Flip4 gedeeltelijk te vouwen activeer je de FlexCam. De camera is geoptimaliseerd voor apps als Instagram, WhatsApp en Facebook.

Je maakt nog mooiere foto’s en video’s met de telefoon dankzij de verbeterde camera met een sensor die 65% helderder is. Ook zit er een krachtige chip in de smartphone, namelijk een Snapdragon 8+ Gen 1.

De Galaxy Z Flip4 kan langer opnemen, afspelen en verbinding maken tussen oplaadbeurten dankzij de grotere 3.700mAh accu. Met Super Fast Charging laad je tot 50% op in ongeveer 30 minuten.

Ook het ontwerp is anders. Met onder andere een dunner scharnier, rechtere randen, mat glas aan de achterkant. Zowel het cover-scherm als het hoofdscherm is aan te passen met Galaxy Themes.

Samsung Galaxy Z Fold4

De tweede nieuweling is de Samsung Galaxy Z Fold4. Het toestel komt met Android 12L, een speciale versie van Android die door Google is gemaakt voor grote schermen, zoals opvouwbare apparaten.

Nieuw is de introductie van een Taskbar, met een lay-out die lijkt op die van de pc. Zo is multitasken nog makkelijker geworden. Het scherm van de telefoon is helderder en 7.6-inch groot, met een 120Hz adaptive refresh rate.

De camera van de telefoon is verbeterd met een 50MP groothoeklens en de 30x Space Zoom-lens. Ook heb je een grotere pixelgrootte met een sensor die 23% helderder is voor mooiere foto’s bij dag en bij nacht.

Prijzen

De Samsung De Galaxy Z Flip4 komt in de kleuren Bora Purple, Graphite, Pink Gold en Blue. Er is ook nog de Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition, waarbij je glaskleuren en frame-opties in 75 combinaties kunt kiezen.

De verkoopadviesprijs van de Galaxy Z Flip4 is €1099,- (128 GB). De Galaxy Z Fold4 begint bij €1799,- (256 GB) in de kleuren Graygreen, Beige en Phantom Black met een Standing Cover met Pen. De Fold4 is ook verkrijgbaar in de kleur Burgundy, met extra opslagcapaciteit tot 1 TB via de website van het merk.

De pre-order van de Galaxy Z Flip4 en Galaxy Z Fold4 begint op 10 augustus en de levering begint op 11 augustus.