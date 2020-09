Samsung Galaxy Z Fold 2 vanaf vandaag verkrijgbaar [video] - Apparata

Met deze tips en trucs geniet je optimaal van de Samsung Galaxy Z Fold 2.

De nieuwste opvouwbare smartphone, de Samsung Galaxay Z Fold 2 is vanaf vandaag verkrijgbaar. Om optimaal te genieten van jouw aankoop delen wij de eerste tips en trucs.

Samsung Galaxy Z Fold 2 vanaf vandaag verkrijgbaar

Tijdens het tweede Unpacked-event van dit jaar konden we al kennis maken met de Samsung Galaxy Z Fold 2 en vandaag is het zover, de verkoop is gestart. Samsung introduceerde de nieuwe smartphone met een welkomstfilmpje.

Op basis van het filmpje lijkt Samsung een bijzonder mooie vouwbare smartphone te hebben gepresenteerd. Men heeft zoals altijd al een aantal exemplaren ter beschikking gesteld aan influencers. Wij kunnen dus al direct de eerste praktijkervaring, tips en trucs delen.

Met deze tips en trucs profiteer je optimaal van de Samsung Galaxy Z Fold 2

TK Bay was een van die influencers en hij ging aan de slag. In onderstaand filmpje deelt hij zijn bevindingen en de eerste tips en trucs.

In het filmpje krijg je direct een aantal tips over een goede set-up, de juiste manier van openen en sluiten, hoe je de flex-modus kunt gebruiken en hoe je kunt multitasken. Als je het toestel vandaag koopt heb je met deze tips het weekend dus wat te doen.

Verkrijgbaarheid in Nederland

Ook in Nederland kan je de Samsung Galaxy Z Fold 2 vanaf vandaag kopen bij de grote smartphone-winkels. Als je even geduld hebt kun je hem natuurlijk ook bestellen bij Samsung zelf. De prijs is met vanaf-prijs van EUR 1.999,- (exclusief charger en/of console) een fikse uitgave. Hier is overigens wel iets aan te doen. Zo kan je jouw oude smartphone inruilen. Dat drukt de prijs met maximaal EUR 800,- (afhankelijk van wat je inruilt). Ook kan je deze opvouwbare smartphone leasen. Je betaalt dan 24 termijnen van EUR 99, en eenmalig EUR 78-. Hoewel dat aantrekkelijk klinkt is dat in de praktijk minder. Als je alle termijnen en de eenmalige betaling optelt betaal je namelijk ineens EUR 2.454,- voor dezelfde smartphone. Kortom, een duur alternatief. Uiteraard kun je ook eerst de reviews lezen of het toestel vergelijken met de concurrentie.

Bron en afbeelding: Samsung