Samsung Galaxy Z Fold Tab vouwt op nieuwe manier (gelekt) - Apparata

Foto Tyler Lizenby/CNET



De gelekte Samsung Galaxy Z Fold Tab hanteert een nieuwe vormfactor om een tablet-grootte scherm te kunnen produceren.

Hoewel de opvouwbare smartphone nog lang niet mainstream is, experimenteren veel fabrikanten met verschillende vormfactors. LG heeft het innovatieve oprolbare design en Samsung kwam zelf met het flip-up-concept. Die laatste werkt volgens gelekte informatie ook aan een (voor Samsung) nieuwe vormfactor, namelijk het triple-foldable tablet-concept van de Z Fold Tab.

Samsung Galaxy Z Fold Tab

De Galaxy Z Fold Tab is naar verluidt de derde vormfactor voor een foldable van het bedrijf. Het dubbel-dubbelvouwende design werd eind vorig jaar al geteaset. Andere fabrikanten als Xiaomi en Oppo spelen ook met de gedachte om een tablet te maken dat drie keer dubbel kan vouwen.

Insiders vertellen tegen GizmoChina dat de zogenoemde Galaxy Z Fold Tab begin 2022 moet uitkomen, terwijl Samsung voor dit jaar nog de Galaxy Z Fold 3 gepland heeft staan. De Fold Tab focust zich veel meer op het tablet-concept. Samsung zou het toestel dan ook geen foldable smartphone meer noemen vanwege de omvang.

Vooralsnog zijn foldables bijna altijd phablet-formaten. Door tri-fold zou het uitgeklapte scherm nog groter moeten zijn. Over het scherm gesproken, dat bestaat volgens de bronnen uit verbeterd ultra-thin glass (UTG). Tot slot zou het toestel net als de Z Fold 3 ondersteuning voor de S-Pen moeten krijgen.

We hebben geen informatie over de resolutie of afmetingen van het scherm. Het zou daarentegen interessant zijn als Samsung zich van de andere foldables zou onderscheiden. Wellicht dat het tablet-formaat kan zorgen voor de grootste foldable tot nu toe. Voorlopig hoeven we geen officiële informatie van Samsung over de Galaxy Z Fold Tab te verwachten. Eerste staat de Z Fold 3 op de planning en ook daar is nog weinig officiële informatie over bekend.