Samsung Galaxy Z Fold2 marteltest: Onverwoestbaar! - Apparata

Foto @JerryRigEverything

Uit de Samsung Galaxy Z Fold2 marteltest kunnen we opmaken dat het nieuwste opvouwbare toestel van Samsung praktisch onverwoestbaar is.

De eerste Samsung Galaxy Fold was een breekbaar zooitje. Het was dan ook essentieel dat Samsung dit jaar met de Galaxy Z Fold2 een stevige smartphone zou uitbrengen. Dat is naar JerryRigEverything’s inzicht meer dan gelukt. De YouTuber paste zijn niet zo wetenschappelijke, pijnlijk om te kijken marteltest toe op de Samsung Galaxy Z Fold2, die een maandsalaris kost.

Samsung Galaxy Z Fold2 marteltest

Zoals altijd begint de YouTuber met de kras-test. Daaruit blijkt dat het scherm aan de buitenkant een ‘gewoon’ scherm is, ofwel behoorlijk krasbestendig. Helaas geldt dat niet voor het vouwbare scherm. Daar is namelijk met een vingernagel al blijvende schade te maken door over de zachte plastic bovenlaag te krassen.

Fun fact: Samsung heeft een hoop extra waarschuwingen toegevoegd in de doos van de Galaxy Z Fold2 en dat is mede dankzij Jerry’s marteltest. Er staat nu namelijk nadrukkelijk dat je niet met je vingernagels over het scherm moet krassen.

Onbreekbaar

Dan komt er antwoord op de hamvraag: hoe sterk is het toestel eigenlijk? De test begint met ‘een wetenschappelijk samengesteld assortiment zand en steentjes” en alles lijkt zelfs na geforceerd dichtklappen in orde. Dat was vorig jaar wel anders, toen een korreltje zand hier en daar blijven in het scharnier bleek steken.

Over de scharnieren gesproken, die zien er goed sterk uit. De echte marteltest van de Samsung Galaxy Z Fold2 richt zich dan ook op de zwakke plek. De gespierde Jerry probeert met man en macht het toestel in tweeën te breken. “Logischerwijs zou de smartphone precies in het midden in tweeën moeten breken.” Verrassend genoeg blijft het toestel helemaal intact!

Deze smartphone krast gemakkelijker dan chocolade op een zonnige dag en kost meer dan Trump’s belastingen. Maar het toestel is zonder twijfel ontzettend goed in elkaar gezet. Toch denk ik dat je – als je wat geld wilt besparen – net zo goed de Galaxy Fold van vorig jaar kunt kopen. Conclusie JerryRigEverything Samsung Galaxy Z Fold2 durability test

Lees ook: Samsung Galaxy Z Fold2 reviews: Grote stap vooruit maar duur