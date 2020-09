Samsung Galaxy Z Fold2 reviews: Grote stap vooruit maar duur - Apparata

In dit overzicht pakken we wat vooraanstaande Samsung Galaxy Z Fold2 reviews erbij om de conclusie te kunnen trekken: Veel beter maar nog steeds te duur.

Langzaam maar zeker komen de eerste Samsung Galaxy Z Fold2 reviews online. We kunnen nu al concluderen dat de tweede grote opvouwbare smartphone van Samsung langer mee gaat dan zijn voorganger. Die laatste hield het namelijk nog geen dag vol. Maar dat is niet het enige wat beter is geworden, al staat daar wel weer een stevige prijs tegenover.

Samsung Galaxy Z Fold2 reviews

Betere specs

Zoals ook al uit onze vergelijking bleek, heeft de Samsung Galaxy Z Fold2 verbeterde specs, zo stellen ook de reviews. Vooral de Snapdragon 865+ steelt de show.

De Fold 2 heeft meer dan genoeg processorkracht om alles aan te kunnen wat je er tegenaan gooit. Van lange sessies dinosauriërs ontwijken in Ark: Survival Evolved, tot 4K video’s renderen. Hij is zelfs krachtig genoeg om consoles te emuleren (de Nintendo DS in de review, red.), wat meestal veel te heftig is voor mindere smartphones. Engadget Samsung Galaxy Z Fold2 review

Dubbel scherm is een zegen

Ook wordt het dubbele scherm geprezen. De reviews hebben het allemaal over de kristalheldere displays. Zowel het grotere hoofdscherm als de veel grotere display aan de buitenkant zijn een genot om te gebruiken. Engadget merkt wel op dat er wat betreft software-ondersteuning nog een hoop moet gebeuren. Dat zal nog jaren duren voordat alles precies soepel verloopt. Maar als het werkt, werkt het goed.

Neem bijvoorbeeld de camera app, waarbij je een live beeld van de scène of je subject kunt zien aan de ene kant, met camera controls (en eventuele previews voor filters) aan de andere kant. Of wat wacht je van YouTube kijken terwijl de controls op het andere scherm staan. TechRadar Samsung Galaxy Z Fold2 review

Nog steeds heel duur

Uiteindelijk werkt alles op het eerste gezicht hartstikke goed. Dat is, als je het toestel kunt betalen. Op zich was het een aangename verrassing dat de tweede Galaxy Fold goedkoper is dan zijn voorganger. Het scheelt niet veel, maar mooi meegenomen is het zeker. Toch bestempelen veel reviewers de prijs alsnog als minpunt.

We kunnen je een aanrader geven of je het toestel moet kopen of niet. Spoiler alter: nee. Hij kost €1999, wat veel te veel is voor zoiets als dit, tenzij je echt van extravagantie houdt. Het is je geld niet waard, maar laten we vooral onthouden dat dit als fundament geldt voor een categorie apparaten die we nog heel lang zullen blijven zien. The Verge Samsung Galaxy Z Fold2 review

Of zoals Engadget het verwoordt: “Als je je afvraagt of je deze telefoon nodig hebt, stop dan maar gelijk. Dat is niet de juiste vraag, want zelfs nu heeft niemand een Z Fold2 nodig.

Conclusie

Al met al lijkt de Samsung Galaxy Z Fold2 op zo’n beetje ieder vlak een verbetering te zijn. Het toestel is daarentegen nog steeds peperduur en vergeleken met normale smartphones uitzonderlijk breekbaar. Ook benadrukken veel reviewers dat de opslagruimte van (minimaal) 256GB absurd is. Niet uitbreidbaar, en dat voor een toestel van tweeduizend ballen.

Dus, heb je een Galaxy Z Fold2 nodig? Nee. Maar mocht je altijd al een revolutionaire vormfactor willen hebben, dan is dit het beste wat je kunt krijgen.