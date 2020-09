Officieel: Samsung Galaxy Z Fold2 is een knaller (vergelijking)

Foto @Samsung

Samsung introduceert de Galaxy Z Fold2 en in dit artikel leggen we de gloednieuwe opvouwbare smartphone naast zijn voorganger, de Galaxy Fold.

Vandaag is het officieel: Samsung kondigt de Galaxy Z Fold2 aan. De nieuwste opvouwbare smartphone van het Zuid-Koreaanse merk komt met een hoop verbeteringen en upgrades. Maar het is duidelijk dat Samsung tevreden was over het concept van de eerste Galaxy Fold; echt veel nieuws is er niet.

Samsung Galaxy Z Fold2

Vandaag kondigt Samsung officieel de Galaxy Z Fold2 aan. Het gloednieuwe opvouwbare toestel werd tijdens Unpacked 2020 part 2 getoond. De tweede Fold heeft onder andere een iets groter hoofdscherm en een aanzienlijk groter klein scherm aan de buitenkant.

Op 18 september zal de Galaxy Z Fold2 in de Benelux in de winkels liggen. Hij gaat een klein beetje minder kosten dan zijn voorganger: €1999. Dat is nog steeds behoorlijk veel geld, maar Samsung heeft duidelijk nóg meer premium in deze al luxe smartphone willen stoppen.

Galaxy Z Fold2 vs Galaxy Fold

De eerste Samsung Galaxy Fold was om twee uiteenlopende redenen een baanbrekend toestel. Enerzijds zagen we voor het eerst een groot smartphone-merk de nieuwe vormfactor aansnijden. Aan de andere kant was het waarschijnlijk de snelst brekende smartphone ooit. Maar we mogen ervan uitgaan dat Samsung voor de tweede variant alles uit de kast heeft getrokken om hem zo duurzaam mogelijk te maken.

Specs

Hoe dan ook, de Galaxy Z Fold2 heeft naast een extra ‘Z’ en ‘2’ vooral ook wat stevige hardware meegekregen. Zo heeft het nieuwe toestel een stevigere processor, te weten de Qualcomm Snapdragon 865+. Althans, dat maakt Samsung zelf niet bekend, maar op basis van de officiële kloksnelheid is er geen andere optie mogelijk.

Zoals gezegd, ook de afmetingen van het scherm gaan er flink op vooruit. Opvallend is dan weer dat de daadwerkelijke afmetingen van het toestel kleiner zijn. De Galaxy Z Fold2 is alleen ietsje langer, maar wel dunner en minder breed. Verder blijft de hoeveelheid van 12GB RAM gelijk, maar krijg je dezelfde hoeveelheid opslagruimte, te weten 256 of 512 gig. De batterij is wel ietsje groter geworden, wat wel te verwachten was met de extra grote displays.

Camera downgrade

Wel krijgt de Galaxy Z Fold2 verrassend genoeg een camera minder mee dan zijn voorganger. En de hoofdcamera’s die het toestel heeft, zijn gelijk of zelfs wat zwakker dan die van de originele Galaxy Fold.

Meer kleuren

Tot slot heeft Samsung nog wat leuks gedaan met de kleuren. De originele Fold is namelijk alleen in de kleuren Space Silver en Space Black beschikbaar. Voor de Fold2 kun je op het eerste gezicht ook maar twee kleuren kiezen: Mystic Bronze en Mystic Black.

Maar het scharnier is de eye-catcher. Voor beide kleuren geldt namelijk dat je het scharnier losstaand in de kleuren Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red en Metallic Blue kunt krijgen. Zo zijn er in plaats van 2 nu dus 8 verschillende kleurenschema’s mogelijk.

Specificaties Samsung Galaxy Z Fold2 Samsung Galaxy Fold Display (hoofdscherm) 7.6-inch Dynamic AMOLED touchscreen 7.3-inch Dynamic AMOLED touchscreen Resolutie 2208 x 1768 pixels (22.5:18 ratio) 2152 x 1536 pixels (16:10 ratio) Pixels per inch 373ppi 362ppi Refresh rate 120Hz 60Hz (naar verluidt) Display (buitenkant) 6,2'' HD+ Super AMOLED 4.6-inch HD+ Super AMOLED Resolutie 2260 x 816 pixels (25:9), 386ppi 1680 x 720 pixels (21:9), 399ppi Processor Snapdragon 865+ Snapdragon 855 Werkgeheugen 12 GB RAM 12 GB RAM Opslagruimte 256/512 GB 256/512 GB Uitbreidbaar geheugen Nee Nee Cameraresolutie (rear) Triple 12MP Triple 16MP, 12MP, 12MP + 10MP cover camera Cameraresolutie (selfie) Single 10MP Dual 10MP, 8MP SIM Dual-SIM Nano-SIM Batterij 4500mAh 4380 mAh Draadloos oplaadbaar Ja Ja 3.5mm headphone jack Nee Nee Vingerafdrukscanner Ja, zijkant Ja, zijkant Afmetingen (open) 159,2 x 128,2 x 6,9mm

160.9 x 117.9 x 7,6mm



Afmetingen (dichtgevouwen) 159,2 x 68 x 16,8mm 160,9 x 62,8 x 17,1mm Gewicht 282 gram 276 gram Adviesprijs €1999,- €2000,-

Galaxy Z Fold2, kopen of niet?

Al met al is het duidelijk dat de Galaxy Z Fold2 grotendeels een flinke verbetering is ten opzichte van zijn voorganger. Maar als je geen interesse hebt in een opvouwbare smartphone, dan is de bovenstaande vraag zo beantwoord…

Voor degene die een originele Fold hebben durven kopen, zal het ook redelijk gemakkelijk zijn. Wie gaat er immers binnen een jaar twee keer tweeduizend euro lappen voor een exclusieve smartphone?

Maar mocht je hebben gewacht op dé opvouwbare smartphone, dan heeft Samsung wel iets voor je klaar liggen. Het is daarentegen nog maar de vraag of het toestel zo betrouwbaar is als dat zou moeten. We mogen aannemen dat de lancering wat soepeler zal verlopen dan vorig jaar. Maar om het zeker te weten, zou ik in elk geval nog even wachten op de eerste reviews.

Lees ook: Video: Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition