Samsung Galaxy Z Fold3, Flip3 en de Nederlandse prijs

Samsung heeft tijdens Galaxy Unpacked twee nieuwe smartphones gepresenteerd, de Galaxy Z Fold3 en Flip3!

Beide toestellen zijn opvolgers van de vorig jaar gepresenteerde Fold2 en Flip2. Samsung is vastberaden om opvouwbare smartphones mainstream te maken en zet met deze apparaten weer de volgende stap. We stellen in dit artikel beide smartphones aan je voor, inclusief de Nederlandse prijs.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

De Galaxy Z Fold3 heeft een 7.6-inch AMOLED Infinity Flex Display en een 6.2-inch HD+ tweede scherm. De telefoon is met name qua camerafuncties een sterke verbetering op zijn voorganger. De Fold3 heeft, net als de Z Flip3, een waterbestendigheid-rating van IPX84. Daarnaast zijn beide smartphones gemaakt van Armor Aluminum en hebben ze een Corning Gorilla Glass VictusTM display.

Het toestel weegt 271 gram. De cover camera is een 10 megapixel variant. Dan zit er nog een camera onder de lens van 4 megapixel. Op de achterkant zitten drie camera’s. Dit is een 12 MP + 12 MP + 12 MP triple setup.

De Samsung Galaxy Z Fold3 beschikt over 12 GB RAM met of 256 GB of 512 GB opslag. De batterij is 4.400mAh groot. Samsung zegt verder de Sweeper-technologie verder verbeterd te hebben. Met kortere borstelharen heb je minder kans dat er vuiligheid of stof tussen de bewegende delen komt. Zowel de Z Fold3 als de Z Flip3 kunnen zeker 200.000 keer open en dicht zonder problemen.

De S Pen, bekend van de Galaxy Note-serie, komt nu ook naar de Fold. Er komen twee varianten speciaal voor de Fold. Het gaat hier om de Pen Fold Edition en de S Pen Pro.

De opvouwbare smartphone kan 25W snelladen en 10W draadloos snelladen. De smartphone is straks verkrijgbaar in de kleuren Phantom Black, Phantom Green en Phantom Silver.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Door naar de eveneens nieuwe Galaxy Z Flip3 5G. Deze smartphone beschikt over een 6.7-inch FHD+ AMOLED scherm en een 1.9-inch Super AMOLED display. Met een gewicht van 183 gram ligt de telefoon lekker compact in de hand. Aan de voorzijde zit een 10 MP selfiecamera. Achter tref je twee 12 MP + 12 MP camera’s aan. Het cover screen is vier keer groter geworden. Daarmee is het een stuk makkelijker geworden om notificaties af te lezen van dit scherm.

Samsung lanceert de opvouwbare smartphone met 8 GB RAM en 128 GB of 256 GB opslag. De batterij heeft een capaciteit van 3.300mAh. Snelladen kan met 15W of 10W draadloos. Qua kleuren is er keuze uit Cream, Green, Lavender en Phantom Black. Online zijn er nog meer kleuren beschikbaar, zoals Gray, Pink en White16.

Prijzen

En dan de Nederlandse prijzen. De Samsung Galaxy Z Fold3 5G begint bij € 1.799,- en de Galaxy Z Flip3 vanaf € 1.049,-. Tijdens Galaxy Unpacked heeft het Zuid-Koreaanse techbedrijf tevens nieuwe oortjes aangekondigd in vorm van de Galaxy Bud2. Deze gaan € 149,- kosten.

Vanaf 11 augustus is het mogelijk om een pre-order te plaatsen. En vanaf 27 augustus zijn de toestellen daadwerkelijk verkrijgbaar.